"Левада-Центр" не будет публиковать результаты опросов о выборах президента

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Негосударственная исследовательская организация "Левада-Центр" не будет публиковать результаты опросов общественного мнения, касающихся грядущих выборов президента РФ, поскольку из-за признания ее иностранным агентом она не имеет права каким-либо образом участвовать в выборах и референдумах, сообщает во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на директора "Левада-Центра" Льва Гудкова.

Он напомнил изданию, что организацию признали иностранным агентом по время думских выборов 2016 года, и в соответствии с избирательным законодательством она больше не имеет права каким-либо образом участвовать в выборах. "Нарушение закона грозит штрафами и даже закрытием организации", - пояснил ее директор.

Гудков отметил, что "Левада-Центр" продолжит проводить связанные с выборами опросы, но просто не будет публиковать их результаты, начиная со старта избирательной кампании.

Социолог высказал мнение, что закон об иностранных агентах изначально был направлен на вытеснение альтернативных интерпретаций и независимых источников информации. При этом он отметил, что "со ВЦИОМом (на 100% контролируется государством в лице Росимущества - ИФ) наши данные отличались незначительно, расхождения были в нюансах. Хотя у нас результаты [представителей власти] всегда были ниже".

Тем не менее, как отмечают "Ведомости", иногда расхождение в данных об ответах граждан на примерно один и тот же вопрос было весьма существенным: так, в декабре, по данным "Левады", "совершенно точно" собирались голосовать на выборах 28% россиян, "скорее всего" – 30%, ВЦИОМ же оценивал эти категории в 70 и 11% соответственно. Во ВЦИОМе эту разницу объяснили разной формулировкой вопроса и методом - ВЦИОМ проводил телефонный опрос, а "Левада-центр", вероятно, поквартирный.