ВЦИОМ насчитал 81% собирающихся проголосовать за Путина на президентских выборах

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - По последним исследованиям ВЦИОМ, более 80% опрошенных россиян, намеревающихся прийти на президентские выборы в марте, склонны выбрать Владимира Путина, сообщил глава социологического центра Валерий Федоров.

"Мы представляем еще один рейтинг - это рейтинг кандидатов, взятый только от той части избирателей, которые заявили, что точно примут участие (в голосовании). Напомню, таковых у нас пока 67% - вот эти 67% мы приняли за 100 и спросили: "А вы за кого будете голосовать?" - заявил Федоров на пресс-конференции в Москве.

По результатам данного опроса, выяснилось, что отмобилизованный электорат "отдает пальму первенства Владимиру Путину, за него намерено проголосовать 81,1%", сказал Федоров.

По словам главы ВЦИОМ, на втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин (7,6%) и на третьем месте на уровне 4,2% - лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"У Ксении Собчак - 0,7%, у Григория Явлинского- 0,6%, У Бориса Титова - 0,3%", - сказал Федоров.

Стабильность и никакой кровожадности

Федоров также отметил, что респондентам был задан вопрос о возможности или невозможности того или иного кандидата обеспечить в случае победы на выборах стабильность в стране.

"Этот вопрос мы задаем на протяжении трех месяцев - ноябрь, декабрь, январь, - и картина, в общем, достаточно стабильная. 88% считают, что Владимир Путин, скорее, сможет обеспечить стабильность в нашей стране. Что касается Владимира Жириновского, то 13% считают, что он сможет обеспечить стабильность. 11% имеют такое же мнение о Павле Грудинине. Титов, Явлинский, Собчак имеют от 2 до 5%", - сказал он.

Федоров отметил, что респондентам также был задан вопрос о способности кандидата обеспечить развитие страны. "Тут очень интересно: 88% опрошенных считают, что Владимир Путин может обеспечить не только стабильность, но и развитие", - сказал Федоров.

Он отметил, что социологические исследования не выявили запрос россиян на смену правительства, и более половины опрошенных считает, что в отставку следует отправлять лишь отдельных министров.

"Запроса на смену правительства особого нет. Но мы специально задавали этот вопрос. Было предложено три варианта ответа. Первый - "поменять правительство", второй - "поменять отдельных министров, но правительство в целом нет", и третий - "вообще не менять правительство". Самый популярный ответ, больше 50% опрошенных - отдельных министров поменять, а в целом правительство оставить прежним", - заявил Федоров, отвечая на вопрос журналистов, проводились ли исследования на предмет запроса о смене правительства.

"Тех, кто высказывается за смену правительства в целом, я сейчас точную цифру не помню, но по памяти это чуть меньше четверти опрошенных. Это те, кто считает, что правительство нужно поменять целиком. Так что какого-то особо кровожадного запроса выгнать всех министров сейчас и премьера, и поменять, такого запроса нет", - сказал глава ВЦИОМ.