Глава МХГ спрогнозировала помилование экс-сенатора Изместьева в конце января

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Решение о помиловании бывшего сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, отбывающего пожизненный срок за организацию заказных убийств, будет принято в конце января, сообщила глава Московской Хельсинкской группы (МХГ) Людмила Алексеева.

"Из московской комиссии по помилованию в администрацию президента, в отдел, который занимается помилованием, пришло его прошение с положительным заключением. Он включен в проект указа о помиловании", - сказала Алексеева "Интерфаксу".

"Проект указа будет рассматривать и подписывать президент в конце января", - добавила она.

В июле 2017 года Алексеева во время визита Владимира Путина к ней домой, куда он приехал лично поздравить правозащитницу с 90-летием, попросила его помиловать осужденного пожизненно Изместьева.

В начале сентября она сообщила "Интерфаксу", что прошение о помиловании Изместьева, отбывающего пожизненный срок за организацию заказных убийств, подано в месте, где он отбывает наказание, а также напрямую в администрацию президента РФ.

В декабре 2010 года Могорсуд признал Изместьева виновным в создании вооруженной банды и руководстве ею, организации убийств двух и более лиц, организации теракта, а также совершении других преступлений и осужден к пожизненному лишению свободы. Одновременно суд удовлетворил иски потерпевших на общую сумму 7,8 млн рублей.

В апреле 2015 года генпрокурор России Юрий Чайка сообщил в своем докладе, что активы Изместьева возвращены из Швейцарии, и за счет этих денег потерпевшим будет компенсироваться ущерб.