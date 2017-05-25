Главный бухгалтер "Седьмой студии" согласилась на сделку со следствием

Она утверждает, что была лишь "рабочей лошадкой", а не главным человеком в организации

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Главный бухгалтер театральной компании "Седьмая студия" Нина Масляева, задержанная по делу о мошенничестве с бюджетными средствами, сотрудничает со следствием.

"Обвинение пока не предъявлено, но она сотрудничает со следствием", - сообщил журналистам адвокат фигурантки Павел Теплухин.

По словам адвоката, Масляева готова признать вину в инкриминируемых деяниях.

"Масляева готова пойти на сделку со следствием и признать вину. Она была лишь рабочей лошадкой и не главным человеком в организации", - сказал Теплухин "Интерфаксу".

Как сообщалось, 23 мая следователи провели ряд обысков, в том числе по месту жительства и работы основателя "Седьмой студии", художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова. Режиссер был допрошен в качестве свидетеля и отпущен под обязательство о явке к следователю.

По данным следствия, неустановленными лицами из числа руководства "Седьмой студии" с 2011 по 2014 годы были похищены около 200 млн рублей бюджетных средств, выделенных постановлением правительства РФ на развитие и популяризацию искусства.

В ночь на 24 мая представитель столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова сообщила, что в рамках дела о многомиллионных хищениях бюджетных средств задержаны экс-глава "Седьмой студии" Юрий Итин и главный бухгалтер организации Нина Масляева. По ее словам, фигурантам вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).