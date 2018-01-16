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Серийные автомобили линейки "Кортеж" будут стоить от 6 млн руб. и выше

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Серийные автомобили проекта "Кортеж" будут стоить от 6 млн руб. и выше, заявил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во вторник в Москве.

При этом он отметил, что точной цены на серийные автомобили линейки еще нет. "Мы сможем ответить более точно на этот вопрос чуть позже, но для ориентира нужно брать цены премиальных автомобилей, которые продаются на российском рынке, и, как целевую задачу, мы перед собой ставили 15% дисконт от этой цены", - пояснил министр, приведя в пример ряд машины премиум-класса в ценовой категории около 8-9 млн руб. и отметив, что автомобили проекта "Кортеж" ориентировочно будут находиться в ценовой категории от 6 млн руб. и выше.

По словам Мантурова, проект имеет "хорошие перспективы для выхода на коммерческие рельсы с учетом планов завершения разработки внедорожника до конца этого года". Внедорожник также пройдет испытания, его поставки планируется запустить с начала следующего года. "Таким образом, мы завершим линейку Единой модульной платформы (ЕМП) - это лимузин, седан, минивэн, SUV (внедорожник - ИФ) с добавлением к этому модельному ряду эконом-класса SUV, который разработан исходя из технологий и платформы ЕМП", - добавил министр.

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Комментируя объемы производства, глава Минпромторга отметил, что предполагается использовать существующие мощности НАМИ, наращивая объемы до 300 машин в год. "Эти мощности позволяют выйти на эти объемы. Все, что больше - мы будем использовать мощности индустриального партнера - "Соллерс" . У нас для этого достаточно производственных площадок. Плюс, в этой работе участвует группа "ГАЗ" - Ликинский завод (ЛиАЗ - ИФ), он обеспечивает катафорез кузовов, которые сначала производятся в НАМИ, затем отправляются на обработку в Ликино, затем это возвращается уже на последующую сборку", - пояснил он.

"При этом, когда мы говорим о серии - это не крупная серия, это все равно мелкосерийное производство", - уточнил Д.Мантуров.

Также он напомнил, что в настоящее время разрабатывается внедорожник, который будет производиться компанией "Соллерс" начиная с 2020-2021 гг. "Мы рассчитываем, что это прибавит объемов и уже будет исчисляться тысячами машин, исходя из потребности рынка. Начиная со следующего года любой желающий может заказать и приобрести любую модификацию - хоть бронированную, хоть в люксовом варианте, небронированную. Все будет зависеть от того, какой заказ будет сформирован клиентом. Никаких ограничений по продажам не будет", - сказал Мантуров.

По его словам, НАМИ и Минпромторг начал поставки автомобилей ЕМП для опытной эксплуатации в ФСО в конце 2017 г. "Всего будет передано до конца февраля - начала марта 16 автомобилей - это лимузины, седаны и минивэны в разных комплектациях. Мы начали поставки еще с конца прошлого года - две машины, седан и лимузин - были переданы ФСО. Сейчас по графику будут передаваться до конца февраля", - добавил министр, отметив, что опытная эксплуатация продлится до мая, затем начнутся серийные поставки, в текущем году ФСО получит до 70 машин.

Теги: Минпромторг, Кортеж
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