Адвокат Серебренникова отверг версию следствия о "списанных" на зарплаты 43 млн руб.

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Руководство "Седьмой студии" не получало "списанные", как утверждает следствие, 43 млн рублей на зарплаты, заявил во вторник "Интерфаксу" адвокат худрука "Гоголь-центра" режиссера Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов.

"Ключевое слово - списаны, потому что это бухгалтерский учет, к которому Серебренников никогда никакого отношения не имел. Он сегодня на судебном заседании сказал, что кроме зарплаты и гонораров, никаких денежных средств больше не получал. И сегодня же в суде (экс-гендиректор "Седьмой студии Юрий) Итин подтвердил это, сказав, что каждый получал зарплату в размере 100 тысяч рублей в месяц", - сказал Харитонов.

Ранее во вторник в Басманном суде, где рассматривался вопрос о продлении меры пресечения Серебренникову, Итину, а также бывшему генпродюсеру "Седьмой студии" Алексею Малобродскому следователь заявил, что обвиняемые получали в организацию "повышенную заработную плату", что позволило им "только на нее списать 43 млн рублей".

"Это абсолютно ничем не подтвержденное утверждение, не соответствует действительности и не может этой действительности соответствовать. Серебренников, Итин и Малобродский этих денег не получали. Абсурд, что мы сегодня в первый раз слышим - про эти 43 миллиона, причем не которые они получили, а которые были списаны", - отметил Харитонов.

Он подчеркнул, что "никто не может понять, что (бывший главбух "Седьмой студии" Нина) Масляева писала в своей бухгалтерии". "Включая, наверное, ее саму", - заключил адвокат.

Как сообщалось, во вторник Басманный суд оставил Серебренникова и Итина под домашним арестом до 19 апреля и на тот же срок Малобродского - под стражей.

Фигурантам инкриминируется хищение бюджетных средств, выделенных основанной Серебренниковым "Седьмой студии" из бюджета на реализацию проекта "Платформа" (часть 4 статьи 159 УК РФ).

В настоящее время следственные действия по делу завершены. В ближайшее время обвиняемые и их адвокаты приступят к ознакомлению с материалами расследования. Итоговая сумма ущерба по делу выросла с называвшихся ранее СКР 68 млн до 133 млн рублей. Министерством культуры, официально призванным потерпевшим, заявлен иск о возмещении вреда на указанную сумму.