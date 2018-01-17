Осужденного за педофилию священника не будут лишать сана до вступления приговора в силу

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Осужденного на 14 лет колонии священника Глеба Грозовского не будут лишать сана, пока приговор, вынесенный ему в среду, не вступит в силу, сообщили "Интерфаксу" в Петербургской епархии.

"Пока его статус никак не изменится. Приговор не вступил в силу, окончательного решения нет, будет апелляция", - отметил собеседник агентства. Он добавил, что епархия "никак не комментирует само решение суда".

В среду Приозерский городской суд Ленинградской области огласил приговор обвиняемому в педофилии священнику Грозовскому, дело которого расследовалось более четырёх лет. Ему назначено наказание в виде 14 лет колонии строгого режима. Также судья постановил, что он должен выплатить по 400 тыс. рублей каждой из семей трех потерпевших.

По информации Следственного комитета РФ, установлено, что летом 2009 года Грозовский в православном детском лагере, расположенном в Ленинградской области, совершил в отношении малолетней девочки "иные действия сексуального характера с особым цинизмом, используя беспомощное состояние потерпевшей в силу возраста".

В июне 2013 года он на территории Греции, в лагере православного детско-юношеского клуба, в апартаментах, где проживали две девочки 2001 года рождения и 2004 года рождения, также совершил в отношении них "иные действия сексуального характера".

Осенью 2013 года Грозовский был объявлен в международный розыск. 21 сентября 2014 года он был задержан в Израиле, а 7 сентября 2016 года экстрадирован в Россию.

Глава правозащитного фонда "Всемирный русский народный собор", который курировал дело с 2014 года, Роман Силантьев заявил "Интерфаксу", что фонд не верит в виновность Грозовского. "Множество людей, которые не заинтересованы в каком-либо исходе дела, считают, что он невиновен. Он, конечно, допустил ошибку, уехав в Израиль, но это не делает его виновным", - сказал Силаньтьев.

Со своей стороны в СК РФ отметили, что "пытаясь избежать уголовной ответственности за содеянное, Грозовский с помощью родственников и знакомых, используя российские и израильские СМИ, организовал кампанию по обвинению следственных органов в фальсификации материалов уголовного дела, давлении на свидетелей и малолетних потерпевших".

"При этом Грозовский голословно заявлял о том, что привлечение его к уголовной ответственности связано с политическими мотивами, его общественной и религиозной деятельностью, что не нашло объективного подтверждения в ходе следствия и в суде", - подчеркнули в СКР.