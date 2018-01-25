Защита священника Грозовского обжаловала приговор по делу о педофилии

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Защита осужденного за педофилию священника Глеба Грозовского подала апелляционную жалобу на приговор в Ленинградский областной суд.

"Апелляционная жалоба подана в Ленинградский областной суд в четверг", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Михаил Уткин, представляющий интересы священника.

Приозерский городской суд Ленинградской области 17 января огласил приговор Грозовскому по делу о педофилии, возбужденному более четырех лет назад. Священника приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Также судья Людмила Яшина постановила выплатить по 400 тысяч рублей каждой из трех семей потерпевших.

Как сообщили "Интерфаксу" ранее в Санкт-Петербургской епархии, Грозовский не будет лишен сана, пока вынесенный ему приговор не вступит в законную силу. "Пока его статус никак не изменится. Приговор не вступил в силу, окончательного решения нет, будет апелляция", - отметил собеседник агентства, добавив, что епархия "никак не комментирует само решение суда".

По информации Следственного комитета РФ, летом 2009 года Грозовский в православном детском лагере, расположенном в Ленинградской области, совершил в отношении малолетней девочки "иные действия сексуального характера с особым цинизмом, используя беспомощное состояние потерпевшей в силу возраста".

В июне 2013 года он на территории Греции, в лагере православного детско-юношеского клуба, в апартаментах, где проживали две девочки 2001 года рождения и 2004 года рождения, также совершил в отношении них "иные действия сексуального характера". Осенью 2013 года Грозовский был объявлен в международный розыск. 21 сентября 2014 года он был задержан в Израиле, а 7 сентября 2016 года экстрадирован в Россию.