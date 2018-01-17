Президиум Мосгорсуда вернул на новое рассмотрение жалобу на приговор националисту Поткину

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Президиум Мосгорсуда отправил на новое рассмотрение апелляционные жалобы на приговор бывшему лидеру признанного экстремистским и запрещенного в России "Движения против нелегальной иммиграции" (ДПНИ) Александру Поткину (Белову), осужденному по делу об экстремизме и легализации средств, похищенных у вкладчиков казахского БТА-банка, передает корреспондент "Интерфакса".

"Кассационное представление заместителя генерального прокурора удовлетворить частично: апелляционное определение в части возврата дела по ст. 174 УК РФ (легализация имущества, полученного преступным путем) в прокуратуру оставить без изменений, а кассационное представление - без удовлетворения. В остальной части отправить апелляционное определение на рассмотрение в новом составе в связи с допущенными нарушениями при рассмотрении апелляционных жалоб", - огласила в среду постановление председатель президиума Мосгорсуда Ольга Егорова.

Мера пресечения Поткину в виде заключения под стражей, согласно решению президиума, продлена до 17 марта.

Мещанский суд Москвы 24 августа 2016 года приговорил Поткина к 7,5 годам колонии общего режима и штрафу в 600 тыс. рублей. Гособвинение в ходе прений сторон просило для подсудимого девять лет лишения свободы. Суд также в полном объёме удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны - казахстанского БТА-банка на 4,9 млрд рублей.

Однако позднее Мосгорсуд смягчил наказание Поткину, вернув дело о легализации имущества в прокуратуру, и назначил ему наказание в виде 3,5 лет колонии общего режима.

Поткин был задержан 15 октября 2014 года по делу о хищении средств казахстанского БТА-банка, ему было предъявлено обвинение в легализации денежных средств. 17 октября 2015 года Тверской суд Москвы санкционировал его домашний арест, однако вскоре изменил меру пресечения на содержание в следственном изоляторе.

По данным следствия, в период с 2012 по 2014 годы Поткин в составе группы лиц "разработал схему и совершил ряд действий, направленных на легализацию имущества, полученного преступным путём". Поткин обвинялся в том, что со своими соратниками от имени Мухтара Аблязова (экс-владельца БТА-банка) несколько лет управлял незаконно выведенными из финансовой структуры активами.

Поткин также обвиняется в экстремизме (ст. 282 УК РФ) за подготовку акции в рамках проекта "Злой казах". Тренинги по данному проекту проводились в Киргизии, для подготовки "цветных революции". По словам прокурора, заказы Поткин получал от Аблязова.

Последним Поткину было предъявлено обвинение в призывах к экстремистской деятельности (ст.280 УК РФ). Поводом для обвинения стал видеосюжет из документального проекта "Срок", который ставил себе целью показать деятельность лидеров внесистемной оппозиции.

Фигурант настаивает на своей невиновности по всем инкриминируемым ему эпизодам, которая, по его словам, подтверждается материалами дела и показаниями свидетелей. Он утверждает, что не знаком с Аблязовым, в каких-либо его финансовых схемах не участвовал, не занимался экстремистской деятельностью, а организовывал встречи по обмену опытом оппозиционной деятельности.