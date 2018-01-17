Главные новости
В РоссииУстроивших резню подростков обвинили в групповом покушении на убийствоЭкономикаАмнистия капитала пройдет с марта по декабрь 2018 г.ЭкономикаПотери РФ от трансграничной интернет-торговли за год оценили в 130 млрд руб.
В России

Президиум Мосгорсуда вернул на новое рассмотрение жалобу на приговор националисту Поткину

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Президиум Мосгорсуда отправил на новое рассмотрение апелляционные жалобы на приговор бывшему лидеру признанного экстремистским и запрещенного в России "Движения против нелегальной иммиграции" (ДПНИ) Александру Поткину (Белову), осужденному по делу об экстремизме и легализации средств, похищенных у вкладчиков казахского БТА-банка, передает корреспондент "Интерфакса".

"Кассационное представление заместителя генерального прокурора удовлетворить частично: апелляционное определение в части возврата дела по ст. 174 УК РФ (легализация имущества, полученного преступным путем) в прокуратуру оставить без изменений, а кассационное представление - без удовлетворения. В остальной части отправить апелляционное определение на рассмотрение в новом составе в связи с допущенными нарушениями при рассмотрении апелляционных жалоб", - огласила в среду постановление председатель президиума Мосгорсуда Ольга Егорова.

Мера пресечения Поткину в виде заключения под стражей, согласно решению президиума, продлена до 17 марта.

Мещанский суд Москвы 24 августа 2016 года приговорил Поткина к 7,5 годам колонии общего режима и штрафу в 600 тыс. рублей. Гособвинение в ходе прений сторон просило для подсудимого девять лет лишения свободы. Суд также в полном объёме удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны - казахстанского БТА-банка на 4,9 млрд рублей.

Однако позднее Мосгорсуд смягчил наказание Поткину, вернув дело о легализации имущества в прокуратуру, и назначил ему наказание в виде 3,5 лет колонии общего режима.

Поткин был задержан 15 октября 2014 года по делу о хищении средств казахстанского БТА-банка, ему было предъявлено обвинение в легализации денежных средств. 17 октября 2015 года Тверской суд Москвы санкционировал его домашний арест, однако вскоре изменил меру пресечения на содержание в следственном изоляторе.

По данным следствия, в период с 2012 по 2014 годы Поткин в составе группы лиц "разработал схему и совершил ряд действий, направленных на легализацию имущества, полученного преступным путём". Поткин обвинялся в том, что со своими соратниками от имени Мухтара Аблязова (экс-владельца БТА-банка) несколько лет управлял незаконно выведенными из финансовой структуры активами.

Поткин также обвиняется в экстремизме (ст. 282 УК РФ) за подготовку акции в рамках проекта "Злой казах". Тренинги по данному проекту проводились в Киргизии, для подготовки "цветных революции". По словам прокурора, заказы Поткин получал от Аблязова.

Последним Поткину было предъявлено обвинение в призывах к экстремистской деятельности (ст.280 УК РФ). Поводом для обвинения стал видеосюжет из документального проекта "Срок", который ставил себе целью показать деятельность лидеров внесистемной оппозиции.

Фигурант настаивает на своей невиновности по всем инкриминируемым ему эпизодам, которая, по его словам, подтверждается материалами дела и показаниями свидетелей. Он утверждает, что не знаком с Аблязовым, в каких-либо его финансовых схемах не участвовал, не занимался экстремистской деятельностью, а организовывал встречи по обмену опытом оппозиционной деятельности.

Теги: Александр Поткин
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
В ЦИК готовы запретить дипломатам из США наблюдать за президентскими выборами в РФВ ЦИК готовы запретить дипломатам из США наблюдать за президентскими выборами в РФ
С соответствующим предложением ранее выступил МИД РоссииПодробнее
Устроивших резню подростков обвинили в групповом покушении на убийствоУстроивших резню подростков обвинили в групповом покушении на убийство
Над установлением полной картины произошедшего 15 января в пермской школе продолжает работать следствиеПодробнее
Устроивших поножовщину в пермской школе подростков арестовалиУстроивших поножовщину в пермской школе подростков арестовали
Оба молодых человека будут находиться в больнице до того момента, пока врачи не разрешат отправить их в СИЗОПодробнее
Священник Грозовский получил за педофилию 14 лет колонии строгого режимаСвященник Грозовский получил за педофилию 14 лет колонии строгого режима
Его обвиняли в совершении преступлений против трех школьниц в детских лагерях в Ленобласти и ГрецииПодробнее
Учительница пермской школы при нападении получила 17 ударов ножомУчительница пермской школы при нападении получила 17 ударов ножом
Об этом заявила в соцсети региональный детский омбудсмен Светлана ДенисоваПодробнее
Адвокат Серебренникова отверг версию следствия о "списанных" на зарплаты 43 млн руб.Адвокат Серебренникова отверг версию следствия о "списанных" на зарплаты 43 млн руб.
Защита настаивает на том, что режиссер получал 100 тысяч рублей в месяц и не имел никакого отношения к бухгалтерииПодробнее
Депутаты разработали законопроект об увеличении штрафа за отсутствие ОСАГОДепутаты разработали законопроект об увеличении штрафа за отсутствие ОСАГО
Как следует из документа, предлагается увеличить штраф за управление автомобилем в период, не предусмотренный ОСАГО, за не вписанного в страховку водителя и за отсутствие полиса до 5 тыс. рублейПодробнее
В Думу внесен закон о запрете на возврат поставщикам непроданных продуктовВ Думу внесен закон о запрете на возврат поставщикам непроданных продуктов
Согласно пояснению к инициативе, разработанной депутатами во главе с Ириной Яровой, в последние годы вырос объем возвратов производителям качественных товаров, не проданных по истечении определенного срокаПодробнее
В Госдуме предложили уточнить понятие уклонистаВ Госдуме предложили уточнить понятие уклониста
Предлагается обязать граждан РФ призывного возраста, не получивших повестку из военкомата в ходе призывной кампании, самим являться в военкомат до начала следующего призываПодробнее
Родители одного из напавших на пермскую школу подростков просили помощи у госоргановРодители одного из напавших на пермскую школу подростков просили помощи у госорганов
Как сообщила детский омбудсмен, родители обращались к уполномоченным органам в 2017 году, но в ответ получили лишь штрафПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 16 января6 фото
16 января
Фотохроника 16 января
Столкновения у здания Рады в Киеве5 фото
16 января
Столкновения у здания Рады в Киеве
Международный автосалон в Детройте10 фото
16 января
Международный автосалон в Детройте
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииУстроивших резню подростков обвинили в групповом покушении на убийствоЭкономикаАмнистия капитала пройдет с марта по декабрь 2018 г.ЭкономикаПотери РФ от трансграничной интернет-торговли за год оценили в 130 млрд руб.В РоссииСвященник Грозовский получил за педофилию 14 лет колонии строгого режимаВ миреВрач Белого дома рассказал о состоянии здоровья ТрампаВ РоссииДепутаты разработали законопроект об увеличении штрафа за отсутствие ОСАГО

Россиянин Рублев вышел в третий круг Australian Open

Павлюченкова и Касаткина проиграли и, соответственно, выбыли Подробнее

Канал NHK объяснил предупреждение о пуске ракеты КНДР ошибкой сотрудника

Спецкомиссия проверит видео полуобнаженных ульяновских курсантов летного училища

Совершившие нападение в Перми подростки пройдут психиатрическую экспертизу

Допинг-пробы российских футболистов будут проверяться в Лозанне

Летевший из Краснодара в Москву самолет сел в Воронеже из-за смерти пассажира

Ученик сельской школы в Челябинской области ранил одноклассника ножом

На Алтае женщина под воздействием наркотиков выбросила дочь с третьего этажа

Устроившим поножовщину в школе пермским подросткам грозит до 7 лет тюрьмы

В ХМАО оштрафовавший чиновника за взятку судья ушел в отставку на следующий день

В оргкомитете ЧМ-2018 не увидели злого умысла в резонансном твите "Спартака"

В ЦИК готовы запретить дипломатам из США наблюдать за президентскими выборами в РФ

В ЦИК готовы запретить дипломатам из США наблюдать за президентскими выборами в РФС соответствующим предложением ранее выступил МИД России Подробнее

Отца обвиняемого в убийстве хабаровского пауэрлифтера сбила машина

Песков назвал запрет на проведение протестных акций прерогативой властей регионов

По его словам, такая инициатива не исходит из Кремля Подробнее

Полиция не нашла жестокости в действиях заморившей животных жительницы Екатеринбурга

Инфляция в еврозоне в декабре 2017 г. оправдала ожидания

Арестованные за резню в пермской школе подростки останутся в больнице до конца недели

Петербургского журналиста вызвали в СК для проверки об уклонении от службы

Президиум Мосгорсуда вернул на новое рассмотрение жалобу на приговор националисту Поткину

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 18 января

Москвичей предупредили о гололеде и порывистом ветре

На подготовку к ЧМ по футболу из бюджетов затрачено 480 млрд рублей

Устроивших резню подростков обвинили в групповом покушении на убийство

Устроивших резню подростков обвинили в групповом покушении на убийствоНад установлением полной картины произошедшего 15 января в пермской школе продолжает работать следствие Подробнее

Правозащитники назвали поджог причиной пожара ингушского офиса "Мемориала"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru