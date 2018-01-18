Напавшего на журналистку "Эха Москвы" оставили под арестом до конца апреля

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы оставил под арестом до 23 апреля 2018 года Бориса Грица, напавшего минувшей осенью на журналистку радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, передает корреспондент "Интерфакса".

Суд согласился с доводами следствия о том, что основания для сохранения Грицу меры пресечения в виде ареста не исчезли.

Кроме того, как пояснил суду следователь, по результатам экспертизы обвиняемый был признан невменяемым - "ему рекомендованы меры интенсивного медицинского характера, так как он опасен и для себя, и для общества".

Сам Гриц не возражал против продления ему срока заключения под стражей.

Нападение на Фельгенгауэр было совершено днем 23 октября в помещении радиостанции "Эхо Москвы". 48-летний гражданин Израиля Гриц прорвался в редакцию, ослепив охранника из газового баллончика, и нанес журналистке удар ножом в шею. Он был задержан другим охранником радиостанции и передан правоохранительным органам.

После нападения журналистка была незамедлительно госпитализирована в НИИ им. Склифосовского, где ей провели операцию. В ноябре Фельгенгауэр вышла из больницы.

Грицу предъявлено обвинение в покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, поводом для произошедшего послужила личная неприязнь. Вместе с тем в ходе допроса Гриц не смог рационально объяснить причину своего поступка, дав невразумительные показания. По его словам, напасть на журналистку его побудило то, что она якобы преследовала его два месяца. При этом мужчина утверждает, что преследование выражалось в телепатической форме с 2012 года. По его словам, журналистка "каждую ночь, используя телепатическую связь, изводила" его.

Адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы Фельгенгауэр, накануне сообщил "Интерфаксу", что экспертиза установила у Грица параноидную шизофрению с непрерывным типом течения, в результате которой он имеет манию преследования, не может адекватно воспринимать реальность и нуждается в принудительном лечении.