Напавший на журналистку "Эха Москвы" оказался параноидальным шизофреником

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Эксперты выявили параноидную шизофрению у Бориса Грица, напавшего на журналистку радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, сообщил "Интерфаксу" адвокат потерпевшей Сергей Бадамшин.

"В результате экспертизы установлено, что Гриц страдает параноидной шизофренией с непрерывным типом течения", - сказал адвокат. Из-за психического заболевания у Грица возникают параноидальные идеи, развивается мания преследования, отметил он. Таким образом, обвиняемый не может адекватно воспринимать реальность и нуждается в принудительном лечении.

Нападение на Фельгенгауэр было совершено днем 23 октября в помещении радиостанции "Эхо Москвы". Неизвестный прорвался в редакцию, ослепив охранника из газового баллончика, и нанес журналистке удар ножом в шею. Он был задержан на радиостанции и передан правоохранительным органам.

Как выяснилось позже, нападавшим является 48-летний Гриц. Главным следственным управлением СК по Москве ему предъявлено обвинение по статье ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

После нападения Фельгенгауэр была незамедлительно госпитализирована в НИИ им. Склифосовского. Ей была проведена операция.В прошлом ноябре она вышла из больницы.

В пресс-службе столичного главка полиции ранее сообщили "Интерфаксу", что нападавший, предварительно, является гражданином иностранного государства, а поводом для произошедшего послужила личная неприязнь. В ходе допроса Гриц не смог рационально объяснить причину своего поступка, дав невразумительные показания. По его словам, напасть на журналистку его побудило то, что она якобы преследовала его два месяца. При этом он утверждает, что преследование выражалось в телепатической форме с 2012 года. По его словам, журналистка "каждую ночь, используя телепатическую связь, изводила меня".

Сама Фельгенгауэр ранее усомнилась в сумасшествии напавшего на нее. В то же время в своем твиттере журналистка написала, что для нее важно, чтобы человек, который пытался ее убить, "был изолирован и больше не представлял угрозу". "А где именно, в тюрьме или на принудительном лечении, решит суд", - отметила Фельгенгауэр.