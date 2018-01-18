Власти не согласовали акции сторонников Навального в Кирове, Оренбурге и Самаре

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Сторонники оппозиционера Алексея Навального сообщают об отказах властей согласовать акции в трех городах Приволжского федерального округа.

На странице штаба Навального в Оренбурге сообщается, что в четверг активисты получили ответ администрации города на уведомление об акции 28 января.

"Чиновники (..) отказали нам в проведении митинга-шествия в центре Оренбурга, предложив провести митинг в сквере им. Дзержинского. Мы считаем, что администрация нарушила наше право на проведение шествия, и обжалуем это решение в суде", - говорится в сообщении.

Не согласовала проведение акции и мэрия Кирова. "Киров оказался одним из городов, где администрация не стала согласовывать мероприятие по стандартной процедуре уведомления", - сообщает местный штаб оппозиционера на своей странице в соцсети.

Мэрия Самары также не согласовала сторонникам Навального шествие и митинг в центре города, сообщили агентству "Интерфакс" в местном штабе оппозиционера.

Как следует из ответа горадминистрации, активистам предложено провести митинг на промышленной окраине Самары - в сквере, который является официальным гайд-парком.

Между тем координатор штаба оппозиционера в Нижнем Новгороде Анна Петкогло сообщила агентству о согласовании акции.

"Изначально мы подавали заявку на проведение шествия по ул.Большая Покровская и митинга у катера "Герой". Сегодня мы получили ответ от администрации Нижнего Новгорода с предложением альтернативного места проведения", - сообщила собеседница агентства.

Координатор штаба Навального в Казани Эльвира Дмитриева сообщила агентству, что местным активистам также согласовали проведение митинга. "Предложили альтернативную площадку, и мы согласились", - сказала она.

Ранее сообщалось, что правительство Башкирии не согласовало аналогичную акцию в Уфе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал запрет на проведение протестных акций прерогативой властей регионов.