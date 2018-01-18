Площадь пожара после разлива нефти под Саратовом достигла 1000 квадратных метров

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Площадь пожара при разливе нефтепродуктов под Саратовом достигла 1000 кв.м, сообщили "Интерфаксу" в Центральном региональном центре МЧС РФ.

"Площадь пожара составляет порядка 1000 кв.м, горят три жилых дома и один нежилой", - сказали в ЦРЦ.

Из горящих домов эвакуировано 12 человек, никто не пострадал, пожар тушат 65 человек и 20 единиц техники.

Ранее советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин сообщил, что прокачка нефти по магистральному нефтепроводу Куйбышевск-Тихорецк остановлена из-за выхода нефти и последовавшего пожара.

По его информации, ориентировочно произошел выход нефти рядом с селом Красноармейское (Энгельский район Саратовской области), на 413 км нефтепровода. "Причину установить сложно из-за начавшегося пожара. Ориентировочно вышло 900 кубометров нефти, которая разлилась в длину на 1,5 км. Из-за бросового огня произошло возгорание. В результате загорелось 2 дома", - уточнил он.

Прибывший на место пожарный расчет занимается тушением домов, один из которых уже потушен, проводится эвакуация жителей, добавил пресс-секретарь. "Транснефть" решает вопрос о размещении пострадавших, сообщил Демин.

Угрозу попадания нефти в Волгу, которая протекает недалеко, в компании считают маловероятной, так как толщина льда в настоящее время составляет 15 см.