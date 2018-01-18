Прокачка по нефтепроводу Куйбышев-Тихорецк остановлена из-за разлива под Саратовом

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Прокачка нефти по магистральному нефтепроводу Куйбышев-Тихорецк остановлена из-за разлива нефти и последовавшего пожара, сообщил "Интерфаксу" советник президента "Транснефти" , пресс-секретарь Игорь Демин .

"В 15:30 на магистральном нефтепроводе Куйбышев-Тихорецк около с. Красноармейское Энгельского района Саратовской области произошел выход нефти. Причины аварии выясняются. Объем выхода нефти составил около 900 куб. метров. Площадь разлива нефти представляет собой полосу длинной 1,5 км. Недалеко от места аварии протекает р.Волга, толщина льда составляет 15 см, возможность попадания нефти в акваторию реки отсутствует, для обеспечения экологической безопасности поставлены боновые заграждения", - уточнил он.

Он отметил, что "в результате бросового огня от внешнего неустановленного источника" нефть загорелась, огонь перекинулся на два жилых дома, находящихся на окраине Красноармейского.

"Работниками АО "Транснефть-Приволга" осуществлена эвакуация жителей домов. В населенном пункте были организованы работы по локализации возгорания. В результате воспламенение на окраине села ликвидировано. Жертв среди населения нет, предприятием осуществляется работа по расселению пострадавших от пожара жителей", - сообщил пресс-секретарь.

Сейчас ЧП пытаются ликвидировать. Ранее сообщалось, что пожарные справились с открытым огнем после разлива нефти . "Открытое горение ликвидировано в 18:22. Четыре горевших дома потушены", - сообщили "Интерфаксу" в центральном региональном центре МЧС РФ.

Пресс-секретарь губернатора Саратовской области Нина Попова сообщила агентству, что глава региона Валерий Радаев выехал на место происшествия.