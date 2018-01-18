Пострадавшему в пермской школе ребенку потребовалась повторная операция в Москве

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Врачи научно-исследовательского института (НИИ) глазных болезней имени Гельмгольца (Москва) проводят операцию школьнику, пострадавшему в результате нападения в пермской школе N127, сообщила агентству "Интерфакс" пресс-секретарь НИИ Фатима Кочева в четверг.

По ее словам, ученику провели обследование "для определения полной картины в связи с полученной травмой и сохранности структур глазного яблока". Она отметила, что операция проводится с целью восстановления глаза и для последующего восстановления зрения, общее состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.

Ранее школьнику была сделана операция в Перми.

В свою очередь на сайте министерства здравоохранения Пермского края сообщается, что состояние учительницы, которую госпитализировали в горбольницу N4 в тяжелом состоянии, имеет "существенную положительную динамику".

Она по-прежнему находится в реанимации, ее состояние оценивается как средней тяжести.

Инцидент в школе N127 в Перми произошел утром 15 января. По данным СКР, двое подростков нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Кроме того, они ударили ножами друг друга. В результате нападения пострадали 15 человек, из них 12 госпитализированы. Возраст пострадавших детей - от 10 до 12 лет.