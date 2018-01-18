Источник сообщил о возбуждении дела о халатности после резни в пермской школе

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Следователи СКР возбудили уголовное дело по факту халатности в связи с нападением на школу №127 в Перми, сообщил "Интерфаксу" в четверг источник в правоохранительных органах региона.

На вопрос агентства, возбуждено ли дело о халатности из-за нападения на школу №127, собеседник ответил: "Да, возбудили, статья 293 УК РФ (халатность), дела соединены (в одно производство - ИФ)".

Круг подозреваемых по делу собеседник агентства уточнить не смог.

Трагедия в школе N127 в Перми произошла утром 15 января. По данным СКР, двое подростков, войдя в класс, где занимались младшеклассники, нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Кроме того они ударили ножами друг друга и были госпитализированы. Пострадали 15 человек, в основном дети 10-12 лет.

Двум напавшим на школьников и учительницу 16-летним подросткам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По решению суда они арестованы, но пока по состоянию здоровья находятся в больнице.