Совершившие нападение в Перми подростки пройдут психиатрическую экспертизу

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Подростки, обвиняемые в покушении на убийство в пермской школе, пройдут всестороннюю психиатрическую экспертизу, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Как только позволит здоровье обвиняемых, они будут направлены на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в целях установления их психического состояния до и во время совершения преступления и их способности правильно воспринимать свои действия и их последствия", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что итоги обследования покажут, "подлежат ли юноши уголовной ответственности или к ним необходимо применить принудительные меры медицинского характера".

Как сообщалось, двум напавшим на школьников и учительницу 16-летним подросткам предъявлено обвинение в групповом покушении на убийство, им грозит до 7 лет тюрьмы. Они арестованы на 2 месяца, после нормализации состояния их переведут в СИЗО.

Инцидент в школе N127 в Перми произошел утром 15 января. По данным СКР, двое подростков, войдя в аудиторию, где занимались младшеклассники, нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Кроме того они нанесли удары ножом друг другу. В результате нападения пострадали 15 человек, из них 12 госпитализированы с травмами. Возраст пострадавших детей - от 10 до 12 лет.