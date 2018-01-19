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Глубинное землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Камчатки

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,7, произошедшее у западного побережья Камчатки, сообщили агентству "Интерфакс" в пятницу в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

"Сейсмическое событие произошло в ночь на пятницу по местному времени. Его эпицентр находился в Охотского моря на глубине 491 км в 210 км западнее пос.Октябрьский Усть-Большерецкого района", - сказал собеседник агентства.

Расстояние от эпицентра до Петропавловска-Камчатского составило 375 км. Представитель РАН отметил, что энергетический класс землетрясения составил 13,0.

В свою очередь, в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что в населенных пунктах региона это землетрясение не ощущалось.

"Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась", - сказал представитель МЧС.

Теги: Россия, Камчатка
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