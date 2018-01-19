Владимир Путин поучаствовал в крещенских купаниях на Селигере

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин по завершении рабочей программы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в четверг отправился в Тверскую область, где посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"По случаю праздника Крещения Господня Путин побывал на части литургии, а также поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер",- сказал он.

По словам пресс-секретаря, в этом году традиционных крещенских морозов в центральной России не наблюдается, поэтому "температура в районе озера этой ночью не опускалась ниже 6-7 градусов ниже ноля".

Песков также рассказал, что для Путина это уже не первый опыт крещенских купаний. "Президент уже на протяжении ряда лет окунается в прорубь", - пояснил он.