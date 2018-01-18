Священники РПЦ в крещенскую ночь освятят все океаны Земли

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Духовенство Московского патриархата в крещенскую ночь планируют освятить воды всех четырех океанов планеты.

Таким образом, как сообщили "Интерфаксу" священники, которые несут служение в России и других странах мира, они последуют древней православной традиции освящать воду не только в храмах, но и в открытых водоемах в праздник Богоявления.

Северный Ледовитый океан, как ожидается, будет освящен в поселке Тикси, самом северном населенном пункте Якутии, на берегу моря Лаптевых.

Община русского прихода в Рейкьявике выйдет на берег Атлантического океана, где настоятель местного прихода священник Тимофей Золотуский также совершит освящение воды.

Тихий океан будет освящен на берегу Сиамского залива в Таиланде, в бухте Новик в Приморье (Японское море) и в бухте Гертнера Магаданской области (Охотское море).

Индийский океан будет освящен в районе Персидского залива, в Объединенных Арабских Эмиратах, где есть община Русской православной церкви, много лет возглавляемая архимандритом Александром (Заркешевым).

19 января православные христиане вспоминают Крещение Христа в реке Иордан. Слово "крещу" дословно в переводе с греческого означает "погружаю в воду". Предшествует празднику крещенский сочельник, когда верующие постом и молитвой готовят себя к предстоящему торжеству. Христиане верят, что ночью вода во всех водоемах земли становится святой и обретает чудесные целебные свойства.