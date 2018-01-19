В России

Группу детских врачей направят в Бурятию для помощи пострадавшим в школе

Есть обновление от 12:46

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Группу детских врачей направили в Бурятию для помощи пострадавшим в результате нападения на школу N5 в Улан-Удэ.

"По поручению Министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой в Республику Бурятия направлены специалисты Научно-исследовательского детского ортопедического института имени Г.И. Турнера Минздрава России, Санкт-Петербурского государственного педиатрического медицинского университета Минздрава России и Российского научного-исследовательского нейрохирургического института им А.Л. Поленова Минздрава России",- говорится в сообщении ведомства.

Специалисты должны будут на месте оказывать содействие республиканским специалистам в лечении детей, заявили в Минздраве.

По предварительным данным следствия, утром в пятницу ученик 9-го класса одной из школ, расположенной в микрорайоне Сосновый бор Улан-Удэ, с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. После этого он попытался покончить с собой. Нападавший зедержан.

По последним данным, госпитализированы семеро пострадавших, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Помощь психологов получили 17 человек.

После нападения возбуждены дела о покушении на убийство и о халатности.

Теги: Бурятия
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