После нападения на школу в Бурятии возбуждены дела о покушении на убийство и о халатности

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В уголовном деле о нападении подростка с топором на школу в Бурятии добавилась еще одна статья - халатность, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"Уголовное дело по факту этого происшествия возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ст. 30 и ст. 105, (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних), а также ст.293 (халатность) УК РФ", - сказал Петренко.

Ранее сообщалось , что "в рамках расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников учебного заведения, представителей органов профилактики, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности в школе".

По предварительным данным следствия, утром в пятницу ученик 9-го класса одной из школ, расположенной в микрорайоне Сосновый бор Улан-Удэ, с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. В ходе инцидента, по последней информации, пострадали семь человек.

Сам напавший задержан и направлен в больницу, поскольку пытался покончить с собой. "Он находится в медицинском учреждении под охраной, вопрос о мере пресечения будет решаться в зависимости от его состояния", - сказали в местном СКР, отметив, что жизни подростка ничего не угрожает.