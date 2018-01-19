Состояние напавшего с топором на школу в Бурятии оценили как тяжелое

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Состояние подростка, совершившего нападение на школу в Бурятии, остается тяжелым, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Состояние нападавшего оценивается врачами, как тяжелое. У него множественные ранения грудной клетки, в том числе повреждено легкое", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что состояние одной из пострадавших, ученицы седьмого класса, также остается тяжелым. Еще одной пострадавшей ученице потребовалась ампутация двух пальцев на руке, которые были отрублены нападавшим.

По предварительным данным, утром в пятницу ученик 9 класса одной из школ, расположенной в микрорайоне Сосновый бор Улан-Удэ, с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. Перед задержанием подросток нанес себе ранения, выпрыгнул из окна и повредил ногу. Его госпитализировали, в настоящее время он находится под охраной в больнице.