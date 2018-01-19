Нападение на школу в Улан-Удэ. Обобщение

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В России продолжилась череда жестоких нападений школьников на учащихся вместе с ними детей: в пятницу утром к случаям в Перми и Челябинской области добавился инцидент в школе №5 в микрорайоне Сосновый бор в столице Бурятии Улан-Удэ, где ученик девятого класса напал на семиклассников и учительницу, а затем попытался покончить с собой.

Изначально данные о количестве нападавших в Улан-Удэ разнились: сообщалось то об одном, то о двух, то о трех молодых людях. Однако задержан был только один школьник, и по данным Следственного комитета РФ, только он и участвовал в нападении.

По некоторым данным, молодой человек набросился на семиклассников с топором. Так, местная жительница сообщила по телевидению, что одного из детей нападавший ударил топором в спину, учительницу и мальчика - по голове, а девочке отрубил палец. Также сообщалось, что подросток использовал "коктейль Молотова", из-за чего в школе начался пожар, но распространение огня удалось предотвратить.

По последним данным, в результате атаки госпитализированы семь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. В их числе и сам нападавший, который, по словам замглавы правительства Бурятии по безопасности Петра Мордовского, перед задержанием нанес себе ранения, выпрыгнул из окна и повредил ногу.

Нападавший в больнице

Сейчас пытавшийся покончить с собой школьник находится под охраной в больнице и дает показания, вопрос о мере пресечения будет решаться в зависимости от его состояния. Можно предположить, что суд решит его арестовать, как это произошло с госпитализированными участниками атаки на школу в Перми, и он перед отправкой в СИЗО проведет некоторое время в больнице.

Дело о нападении на бурятскую школу возбуждено по статье о покушении на убийство двух и более малолетних. Также, как и в случае с пермской трагедией, возбуждено еще одно дело - о халатности тех, кто допустил возможность резни в школе. Оба инцидента, в Улан-Удэ и Перми, будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета.

Дети знали о планах атаки

Как заявил знакомый с ситуацией источник "Интерфакса", подросток изначально не собирался действовать один и пытался подговорить своих приятелей стать его сообщниками, но те отказались, и он пошел на преступление в одиночку. "Сейчас правоохранительные органы изучают контакты и окружение подозреваемого, чтобы полностью восстановить картину происшествия", - сказал собеседник агентства.

Источник в структурах образования республики отчасти объяснил, почему появились версии о нескольких участниках нападения: "Дети рассказали, что у него предварительно был сообщник, который успел скрыться".

О том, что школьник предупреждал сверстников о готовящемся, заявила и сообщившая подробности преступления местная жительница. По ее словам, подросток "написал одной девочке в Viber, чтобы та не ходила в школу, так как "будет мясо".

Власти ищут единый след

По данным информированного источника "Интерфакса", правоохранительные органы проверят версию о взаимосвязи трех вооруженных нападений на школы - в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ, которые произошли в течение одной недели.

Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло не исключил, что нападения на школы в разных регионах связаны между собой и у них есть организатор. По его данным, нападавший состоял в закрытой группе в соцсети, а нападение было запланировано заранее.

"Самое главное - понять мотивы. Если мы поймем мотивы, то мы можем воздействовать на эту ситуацию. Я не сомневаюсь нисколько, хотя это следствие покажет, что есть организатор этого дела. Случай-то не единичный, получается", - отметил полпред.

Минкомсвязи отреагировало на эту ситуацию, договорившись с Роскомнадзором о блокировке в соцсетях групп, побуждающих к насилию в школах, сообщил "Интерфаксу" замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин. По его словам, такие группы будут блокироваться по той же схеме, как и сообщества, побуждающие к самоубийству.

Один на один с проблемой

Зампред комитета по образованию и науке Госдумы РФ Любовь Духанина считает, что происшествия с нападениями подростков на школы в Перми и Улан-Удэ говорят о растущей атмосфере жестокости в школьной среде. По ее словам, анализ каждого из этих случаев показывает, что нападавшие заранее озвучивали свои планы, были заранее видны проблемы, на которые не обратили должного внимания.

"И дети, и взрослые проходят мимо подростка с его проблемой, считая, что он сам должен разобраться в том, что с ним происходит. А это не всегда возможно", - сказала депутат. "Сейчас школа ориентирует детей в первую очередь на индивидуальную образовательную успешность... Функцию социализации начинают выполнять другие, не всегда дружественные институты", - добавила зампред комитета.

Нападения в других российских школах

15 января произошла трагедия в школе N127 в Перми, где, по данным СКР, двое 16-летних подростков нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Кроме того, они ударили ножами друг друга. В результате нападения пострадали 15 человек, из них 12 были госпитализированы. Возраст пострадавших детей - от 10 до 12 лет.

Нападавшим предъявлено обвинение в покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Они арестованы на два месяца, им грозит до семи лет лишения свободы, но пока они остаются в больнице. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, обвиняемые пройдут психиатрическую экспертизу. Помимо этого было возбуждено дело о халатности.

Другой инцидент произошел 17 января в школе поселка Смольное Сосновского района Челябинской области. Сообщалось, что во время конфликта на перемене один из девятиклассников ударил ножом другого. По данным прокуратуры, пострадавший был доставлен в больницу с непроникающим ранением. Его состояние оценивалось как удовлетворительное, кроме него никто не пострадал. Подозреваемый был задержан.

Было возбуждено уголовное дело по п."в" ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Также правоохранительные органы пообещали дать оценку действиям должностных лиц и сотрудников, обеспечивающих режим безопасного пребывания детей в школе.

Кроме того, накануне сообщалось, что охранник одной из московских школ остановил ученика, пытавшегося пронести в школу несколько ножей и бензин для зажигалки.

Также в пятницу утром восьмиклассник распылил в туалете школы перцовый газ, в результате чего пострадали четыре 13-летних подростка, которых с аллергической реакцией госпитализировали в больницы. В отношении родителей школьника составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. К административной ответственности за незаконную продажу товаров, свободная реализация которых ограничена, привлечен продавец магазина, в котором школьник купил баллончик с перцовым газом.