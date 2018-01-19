Чеченская полиция в третий раз пришла с обыском в офис "Мемориала"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В офис правозащитного центра "Мемориал" в Грозном пришли с обыском по делу главы представительства Оюба Титиева, сообщили в пресс-службе центра.

"Утром 19 января сотрудники чеченской полиции вновь (в третий раз, они уже посещали его 16 и 18 января) пришли в грозненский офис "Мемориала", - говорится в сообщении.

По данным "Мемориала", полицейские выразили желание увидеть представителя столичного офиса правозащитного центра Олега Орлова, который находится в Магасе, в связи с арестом Титиева. В настоящее время Орлов выехал в офис в Грозном.

О задержании руководителя чеченского представительства организации Оюба Титиева сообщили 9 января в пресс-службе правозащитного центра "Мемориал". Позднее в пресс-службе ГУ МВД по Чечне заявили, что в машине Титиева был обнаружен пакет предположительно с марихуаной, а сам правозащитник был направлен на медицинское освидетельствование. Позже Титиев арестован, ему инкриминируется хранение наркотиков в крупном размере.

Между тем председатель совета правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов связывает задержание Титиева с его профессиональной деятельностью, "которая вызывала неодобрение со стороны чеченских властей". Со своей стороны Титиев убежден, что пакет с наркотиком ему был подброшен полицейским.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала провести проверку этого заявления. Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ не нашел оснований для доследственной проверки обстоятельств задержания Титиева. Обращение о проведении такой проверки направил в СКР глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.

Позже неизвестные также подожгли офис "Мемориала" в Ингушетии.