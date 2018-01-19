Москалькова после встречи в колонии с Карауловой сообщила о ее раскаянии

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Александра Иванова (Варвара Караулова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), имеет четкую установку на будущее и раскаивается в содеянном, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после встречи с девушкой в колонии.

"У нее нет жалоб на порядок и условия содержания под стражей. Она работает в швейном цехе, занимается раскроем. У нее нет жалоб на здоровье, она выглядит симпатичной, здоровой девушкой и очень сильно раскаивается за то, что причинила горе своим близким и изменила свою судьбу", - сказала Москалькова журналистам после посещения женской исправительной колонии в Вологде.

Уполномоченный напомнила, что Иванова попросила ее помочь обратиться к президенту по поводу помилования. На встрече Иванова заявила, что "всем сердцем хотела бы предупредить остальных, о том, что они могут попасть в эту ловушку", сообщила омбудсмен.

"Варвара Караулова очень раскаивается и рассчитывает на милосердие верховной власти", - отметила уполномоченный.

Она добавила, что для принятия решения о поддержке прошения о помиловании планирует изучить все материалы дела, так как приговор не даёт всей информации, которая бы указывала на серьезность преступления.

Караулова, которой на тот момент было 19 лет, пропала в Москве 27 мая 2015 года. Она уехала в университет, но не явилась на занятия. В начале июня стало известно, что на турецко-сирийской границе были задержаны 13 россиян, в том числе девушка. Задержанные, предположительно, планировали присоединиться к террористической организации "Исламское государство". Караулова вернулась в Москву 11 июня. Впоследствии она сменила имя и фамилию, чтобы избежать лишнего внимания прессы.

22 декабря 2016 года Московский окружной военный суд признал Иванову виновной в попытке присоединиться к террористической организации "Исламское государство", назначив ей наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Верховный суд РФ 22 марта 2017 года признал приговор законным. Свою вину Иванова не признает. В апреле девушка была этапирована в исправительную колонию №1 в Вологде.

В середине октября Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Ивановой.