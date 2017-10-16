Жалоба по делу Варвары Карауловой поступила в ЕСПЧ

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу бывшей студентки МГУ Александры Ивановой (Варвара Караулова), осужденной за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), сообщил "Интерфаксу" в понедельник вечером ее адвокат Сергей Бадамшин.

"В ЕСПЧ подана жалоба по делу Карауловой", - сказал агентству Бадамшин. По его словам, ЕСПЧ зарегистрировал жалобу, о чем защитники получили уведомление.

22 декабря прошлого года Московский окружной военный суд признал Александру Иванову (Варвару Караулову) виновной в попытке присоединиться к террористической организации "Исламское государство", назначив ей наказание в виде 4,5 лет колонии общего режима. Верховный суд РФ 22 марта признал приговор законным. Свою вину Иванова не признает.

В апреле девушка была этапирована в исправительную колонию №1 в Вологде.

Студентка, которой на тот момент было 19 лет, пропала в Москве 27 мая 2015 года. Она уехала в университет, но не явилась на занятия. В начале июня стало известно, что на турецко-сирийской границе были задержаны 13 россиян, в том числе Караулова. Задержанные, предположительно, планировали присоединиться к террористической организации "Исламское государство". Караулова вернулась в Москву 11 июня. Впоследствии она сменила имя и фамилию, чтобы избежать лишнего внимания прессы.

В пресс-службе МГУ 18 ноября 2016 года сообщили, что Иванова (Караулова) отчислена с философского факультета МГУ по собственному желанию. В конце ноября прошлого года девушке исполнился 21 год.