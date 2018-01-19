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Ректоры ведущих вузов РФ предложили создать первую в стране теологическую ассоциацию

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В России, как ожидается, впервые в истории страны появится научно-образовательная теологическая ассоциация.

Эту инициативу выдвинули ректоры ведущих вузов РФ на конференции "Теология и прогресс", которая прошла в Общецерковной аспирантуре и докторантуре, сообщает в пятницу ее пресс-служба. Теперь для реализации идеи необходимо заручиться благословением патриарха Кирилла.

Инициативу создания теологической ассоциации презентовал ректор Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" Михаил Стриханов. "Те ценности, которые неразрывно связаны с религией, дают нам очень мощный инструмент в воспитании молодежи", - сказал он, добавив, что мировоззренческая основа, которую закладывает теология, является "якорным принципом" в подготовке технических специалистов.

В свою очередь ректор МГУ Виктор Садовничий напомнил, что изучение теологии - дань историческим традициям, это восстанавливает преемственность европейской и российской практики изучения и преподавания в университетах. Ректор ведущего вуза страны добавил, что "теология позволяет рассматривать религиозную веру как особый тип достоверных знаний, связанный с необходимостью регуляции человеческих взаимоотношений, которые закрепляются в системе жестко-повелительных религиозных мер".

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Теологическое образование призвано решать сложную задачу сохранения гражданской идентичности, социализации молодежи и объединения общества, отметила директор Департамента управления делами Минобрнауки РФ Вероника Кравчук. "Министерство образования будет способствовать созданию ассоциации теологов, которая будет сетевым, большим органом, работающим на привлечение большого количества специалистов в этой области, для выполнения сегодняшних задач в борьбе с экстремизмом и терроризмом, в воспитании патриотизма, любви к Родине и передачи этого опыта следующим поколениям", - сказала она.

Замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Наталия Наумова в своем выступлении отметила, что Рособрнадзор поддерживает появление авторитетных профессиональных ассоциаций, способных участвовать в общественной аккредитации вузов и что ведомство готово содействовать становлению и развитию теологической ассоциации.

По словам ректора Общецерковной аспирантуры митрополита Волоколамского Илариона, сегодня во многих ведущих российских вузах успешно функционируют кафедры теологии, ведется подготовка теологов.

"Для многих стало очевидно, что теология - это не просто конфессиональное богословие, но комплекс дисциплин, несущих в себе нравственное, мировоззренческое, воспитательное начало", - сказал митрополит. По его мнению, нравственно-мировоззренческая, духовная сила теологии необходима для того, чтобы "социальная ответственность движущих сил в экономике, финансовой сфере уверенно вела к росту социальной справедливости и социальной солидарности в России".

Теги: РПЦ
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