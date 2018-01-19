Мединский обещал впредь письменно согласовывать даты проката фильмов

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ введет порядок письменного подтверждения желаемой даты проката фильма при подаче заявки на получения прокатного удостоверения, заявил министр Владимир Мединский.

"Мы введём порядок письменного подтверждения желаемой даты проката при подаче заявки на получение прокатного удостоверения", - сказал он в пятницу на брифинге в ведомстве.

Такое заявление министр сделал после инцидента с релизом фильма "Приключения Паддингтона 2". Ранее на этой неделе в кинопрокатчике "Вольга" сообщили, что Минкультуры за день до премьеры перенесло релиз ленты, который должен был состояться 18 января, на 1 февраля в связи с выходом "иного фильма". Позже ситуацию удалось разрешить: Минкультуры сдвинуло дату выхода фильма на субботу 20 января.