Прокатчик "Приключений Паддингтона 2" заявил о разрешении ситуации с релизом картины

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ сдвинуло дату выхода фильма "Приключения Паддингтона 2", он выйдет в прокат в субботу 20 января.

"Ситуация разрешилась, я благодарен регулятору, который разрешил выйти на завтрашнее число. Страна увидит Мишку, все довольны", - сказал владелец и основатель компании "Вольга", которая является прокатчиком "Приключений Паддингтона 2", Сергей Ершов на брифинге в Минкультуры.

В свою очередь министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что "в совокупности российское кино от этого (решения о переносе проката на 20 января - ИФ) выиграет".

Ранее на этой неделе в компании "Вольга" сообщили, что Минкультуры за день до премьеры перенесло релиз картины, который должен был состояться 18 января, на 1 февраля в связи с выходом "иного фильма".

В то же время некоторые аналитики предположили, что таким образом регулятор хочет убрать конкурентов российского фильма "Движение вверх" , который идет в кинотеатрах с 28 декабря.

Согласно данным электронной системы ЕАИС, сумма билетов по перепродаже на "Приключения Паддингтона 2" превысила 700 тыс рублей.

В свою очередь в Минкультуры ответили, что прокатчик был заранее предупреждён о выходе фильма 1 февраля, а также заявили о незаконности предпродаж билетов на более ранние даты.

Фильм "Приключения Паддингтона" основан на книгах писателя Майкла Бонда, считающихся классикой английской литературы. Впервые книга A Bear Called Paddington увидела свет 13 октября 1958 года. За почти 60 лет вышло 27 книг, которые были переведены более чем на 40 языков.

Роли в фильме исполнили Хью Грант, Брендан Глисон, Питер Капальди. В оригинальной версии картины озвучил медвежонка Паддингтона актёр Бен Уишоу.