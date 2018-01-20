Мэра Махачкалы возможно доставят в суд 21 января

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Мэр Махачкалы Муса Мусаев, обвиняемый в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, по-прежнему остается в изоляторе временного содержания.

"Мусаева должны были доставить сегодня, 20 января, в Советский районный суд Махачкалы для избрания меры пресечения. По всей видимости, это произойдет завтра. Судебные материалы не все готовы. Он по прежнему остается в ИВС (изолятор временного содержания)", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В субботу весь день у здания Советского районного суда города Махачкалы дежурили журналисты региональных и федеральных СМИ в ожидании конвоя с Мусаевым.

Как сообщалось, мэр Махачкалы Муса Мусаев в пятницу был доставлен в изолятор временного содержания в рамках расследования в отношении него уголовного дела по части 3 статьи 286 (превышение полномочий, с причинением тяжких последствий) УК РФ. Его подозревают в земельных махинациях.