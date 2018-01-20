В РПЦ выступили против подачи записок за здравие и упокой через Интернет

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Церковь приветствует создание христианских соцсетей, заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

Вместе с тем председатель синодального отдела, выступая в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК), высказал отрицательное отношение к запискам за здравие и упокой, подаваемым через Интернет, так как верующий человек призван для молитвы за своих близких приходить в храм.

"Сейчас храмы есть повсюду: в городах, в деревнях, и невозможно вести религиозную жизнь на дистанции. Религиозная жизнь предполагает, что человек приходит в храм, что он является членом общины. Я не понимаю, зачем нужно подавать записки в Иерусалим через Интернет, когда можно подать записку в свой собственный приходской храм", - сказал он.

Иерарх добавил, что вопрос контроля над контентом социальных сетей часто решается на индивидуальном уровне. Деятельность тех или иных священников в социальных сетях заметна, поэтому в случае её несоответствия учению церкви священника "может вызвать архиерей и запретить такого рода активность, или он может дать ему указания, как подкорректировать свои мысли".

Как отметил митрополит, церковь - это иерархическая структура, где старший наблюдает за младшими, именно в этом, по его мнению, заключается один из секретов успеха церкви на протяжении двух тысяч лет.

Комментируя деятельность религиозных интернет-порталов и социальных сетей, представитель Русской церкви подчеркнул, что важно отличать канонически рукоположенного священнослужителя от самозванца: "смотришь на фотографию такого якобы архиерея и понимаешь, что это не архиерей, а какой-то проходимец, который выдает себя за архиерея и подписывается неким церковным титулом".

По его словам, "будет правильно, если создатели религиозных социальных сетей будут проверять, действительно ли священник является каноническим".