Митрополит Иларион призвал не одергивать в храме людей в неподобающей одежде

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион предупредил об опасности навсегда отпугнуть человека от храма из-за недовольства его внешним видом.

"Мы стараемся проводить очень большую работу с нашими прихожанами, с работниками и работницами свечных лавок в том отношении, чтобы они никогда не одергивали людей, пришедших в храм в неподобающей одежде", - заявил он в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

Иерарх отметил, что ношение женщинами юбок и платков - это традиция, принятая в России, на Украине, в Белоруссии, однако для ряда европейских стран, например, для Франции или Великобритании, это менее характерно, и женщины там чаще приходят в храм в брючном костюме, а на голову либо не надевают ничего, либо надевают шляпы.

В то же время митрополит Иларион подчеркнул необходимость уважения традиции. "Я думаю, что это нужно не для Бога, а для людей, потому что люди, приходя в храм, не должны отвлекаться на красивые наряды, на какие-то яркие одежды. И если тот или иной внешний вид человека может у кого-то вызвать соблазн, негодование или недоумение, то лучше этого избегать", - считает он.