Главные новости
СпортРоссийская фигуристка Загитова выиграла ЧЕ в МосквеВ РоссииМинобороны РФ связало действия Турции против курдов с действиями США в СирииСпортНа Олимпиаде в Пхенчхане выступят 22 спортсмена из КНДР
В России Президентская кампания-2018

ЦИК начинает аккредитацию СМИ для работы на выборах президента

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Аккредитация СМИ для работы на президентских выборах, в том числе в помещениях для голосования стартует в субботу, 21 января, сообщила ранее глава ЦИК России Элла Памфилова.

"Аккредитация СМИ на работу в нынешнюю президентскую кампанию начнется в ЦИК с 21 января, воскресенье, и закончится 7 марта", - сказала Э.Памфилова на заседании комиссии.

"С 21 января по 7 марта милости просим. Мы очень рассчитываем, что вы проявите свою активность, потому что мы заинтересованы, чтобы кампания широко освещалась. Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы создавать вам благоприятные условия и для аккредитации, и для работы", - заявила глава ЦИК.

На заседании Центризбиркома был утвержден порядок аккредитации СМИ для работы на выборах президента РФ.

Секретарь ЦИК Майя Гришина сообщила, что, согласно закону, у журналиста, который планирует аккредитоваться для работы для работы на выборах, должен быть трудовой или гражданский правовой договор, заключенный до начала избирательной кампании с соответствующей организацией, осуществляющей выпуск СМИ.

Она отметила, что данный порядок аккредитации будет действовать только на выборах президента РФ.

"Аккредитация носит уведомительный порядок, главному редактору достаточно подать нам в электронном виде или бумажном список тех журналистов, которых он считает необходимым аккредитовать для работы на избирательных участках. При этом ответственность за достоверность сведений, содержащихся в списке, несет главный редактор", - сказала М.Гришина.

Она напомнила, что на выборах 2010 года подобной аккредитацией воспользовались в Центральной избирательной комиссии 31 СМИ, было выдано 1633 аккредитационных удостоверения. В регионах было выдано 5512 удостоверений 1311 СМИ.

"Я думаю, что на выборах президента эти цифры будут больше", - уточнила Гришина.

Она отметила, что те аккредитационные удостоверения, которые выдавались для 10 сентября 2016 года, на данных выборах не будут действовать, хотя на некоторых дополнительных выборах, которые будут проходить весной, они будут работать. "Они будут действовать до следующего Единого дня голосования. На выборах президента мы установили особые аккредитационные удостоверения", - пояснила секретарь ЦИК.

По ее словам, само удостоверение представляет собой карточку размером с паспорт, на которой есть цветной логотип ЦИК.

"Начнем мы аккредитацию за 55 дней до дня голосования. До этого момента наш центр информатизации вместе с пресс-службами должны вывесить все документы и программу для подачи заявок на нашем сайте, и все регионы аналогичным образом вывесят свои документы", - сказала Гришина.

Она подчеркнула, что общероссийские СМИ могут подать заявки на аккредитацию как в ЦИК, так и в любую региональную комиссию, но ЦИКовская аккредитация будет действовать на всю Россию, а аккредитация, выданная в регионе, - на участки в соответствующем регионе.

"Региональные средства массовой информации подают заявки в региональные избиркомы", - заметила М.Гришина.

Она сообщила, что срок аккредитации в ЦИК заканчивается до 10 дней до дня голосования (до 7 марта), а в избирательных комиссиях субъектов - за три дня (до 14 марта).

Она напомнила, что для присутствия иностранных журналистов им достаточно аккредитации СМИ при МИД.

Теги: ЦИК
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Минобороны РФ связало операцию Турции против курдов с действиями США в СирииМинобороны РФ связало операцию Турции против курдов с действиями США в Сирии
В российском военном ведомстве отметили, что шаги Вашингтона, направленные на обособление районов с курдским населением, привели военной операции АнкарыПодробнее
Минздрав Бурятии рассказал о состоянии пострадавших детей из школы в Улан-УдэМинздрав Бурятии рассказал о состоянии пострадавших детей из школы в Улан-Удэ
Врачи из Санкт-Петербурга оперируют двух девочекПодробнее
Глава Дальневосточного отделения РАН: сырьевой принцип мешаетГлава Дальневосточного отделения РАН: сырьевой принцип мешает
Валентин Сергиенко рассказал о проблемах Дальнего ВостокаПодробнее
Электоральный рейтинг Путина составил 66%Электоральный рейтинг Путина составил 66%
По 6% респондентов проголосовали бы за лидера ЛДПР Владимира Жириновского и кандидата от КПРФ Павла ГрудининаПодробнее
Нападение на школу в Улан-Удэ. ОбобщениеНападение на школу в Улан-Удэ. Обобщение
Власти ищут взаимосвязь между тремя случаями резни в школах, которые произошли в течение одной недели, и предполагают, что виной им могут быть соцсетиПодробнее
Число пострадавших в ходе нападения на школу в Бурятии выросло до семиЧисло пострадавших в ходе нападения на школу в Бурятии выросло до семи
Двое из них находятся в тяжелом состоянии, помощь психологов потребовалась 17 людямПодробнее
КС РФ отказал Навальному в рассмотрении жалобы по поводу участия в выборахКС РФ отказал Навальному в рассмотрении жалобы по поводу участия в выборах
Суд отметил, что уже изучал оспариваемую норму в рамках другой жалобыПодробнее
Напавший на школу в Улан-Удэ подросток пытался найти сообщниковНапавший на школу в Улан-Удэ подросток пытался найти сообщников
Приятели не поддержали его идею, и он пошел на преступление одинПодробнее
Напавший на школу в Бурятии подросток госпитализирован в тяжелом состоянииНапавший на школу в Бурятии подросток госпитализирован в тяжелом состоянии
По данным минздрава республики, он пытался покончить с собойПодробнее
Пожар во время нападения на школу в Бурятии возник из-за "коктейля Молотова"Пожар во время нападения на школу в Бурятии возник из-за "коктейля Молотова"
Один из напавших задержан, еще одного ищутПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
19 января
Лучшие фото недели
Фотохроника 19 января9 фото
19 января
Фотохроника 19 января
Празднование Крещения11 фото
19 января
Празднование Крещения
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортРоссийская фигуристка Загитова выиграла ЧЕ в МосквеВ РоссииМинобороны РФ связало действия Турции против курдов с действиями США в СирииСпортНа Олимпиаде в Пхенчхане выступят 22 спортсмена из КНДРВ миреФедеральные ведомства США вынужденно приостановили работуВ миреЭрдоган объявил о начале "антитеррористической операции" в АфринеВ миреМинобороны РФ обвинило США в невыполнении обязательств по уничтожению химоружия

Число погибших в результате пожара в московской квартире возросло до четырех

Глава Минспорта похвалил российских фигуристов за высокие результаты на ЧЕ

В Карабахе сообщили об огне с азербайджанской стороны

Обстрел велся с беспилотных летательных аппаратов Подробнее

Премьер Турции объявил о готовности ввести сухопутные силы в Африн

Десятки человек пострадали из-за пожара в одной из гостиниц Праги

Российская фигуристка Загитова выиграла ЧЕ в Москве

Российская фигуристка Загитова выиграла ЧЕ в МосквеВторой стала двукратная чемпионка мира и Европы Медведева Подробнее

В результате пожара в жилом доме в Москве погиб один человек

Полиция ликвидировала одного из напавших на отель в Кабуле

Не менее 10 человек убиты в результате нападения на отель в Кабуле

Порошенко обсудил с митрополитом Онуфрием проблемы освобождения пленных

В Балашихе наркоман до смерти избил трехлетнюю падчерицу

Что произошло за день: суббота, 20 января

Военная операция Турции против курдов, приостановка работы федеральных учреждений США, северокорейские спортсмена на ОИ Подробнее

Экипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" вновь выиграл "Дакар"

Экипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" вновь выиграл "Дакар"Российская команда стала 15-кратным победителем знаменитого ралли-рейда в зачете грузовиков Подробнее

Минобороны РФ связало операцию Турции против курдов с действиями США в Сирии

Минобороны РФ связало операцию Турции против курдов с действиями США в СирииВ российском военном ведомстве отметили, что шаги Вашингтона, направленные на обособление районов с курдским населением, привели военной операции Анкары Подробнее

Лыжник катался в запрещенном месте на Домбае и попал под лавину

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru