ЦИК начинает аккредитацию СМИ для работы на выборах президента

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Аккредитация СМИ для работы на президентских выборах, в том числе в помещениях для голосования стартует в субботу, 21 января, сообщила ранее глава ЦИК России Элла Памфилова.

"Аккредитация СМИ на работу в нынешнюю президентскую кампанию начнется в ЦИК с 21 января, воскресенье, и закончится 7 марта", - сказала Э.Памфилова на заседании комиссии.

"С 21 января по 7 марта милости просим. Мы очень рассчитываем, что вы проявите свою активность, потому что мы заинтересованы, чтобы кампания широко освещалась. Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы создавать вам благоприятные условия и для аккредитации, и для работы", - заявила глава ЦИК.

На заседании Центризбиркома был утвержден порядок аккредитации СМИ для работы на выборах президента РФ.

Секретарь ЦИК Майя Гришина сообщила, что, согласно закону, у журналиста, который планирует аккредитоваться для работы для работы на выборах, должен быть трудовой или гражданский правовой договор, заключенный до начала избирательной кампании с соответствующей организацией, осуществляющей выпуск СМИ.

Она отметила, что данный порядок аккредитации будет действовать только на выборах президента РФ.

"Аккредитация носит уведомительный порядок, главному редактору достаточно подать нам в электронном виде или бумажном список тех журналистов, которых он считает необходимым аккредитовать для работы на избирательных участках. При этом ответственность за достоверность сведений, содержащихся в списке, несет главный редактор", - сказала М.Гришина.

Она напомнила, что на выборах 2010 года подобной аккредитацией воспользовались в Центральной избирательной комиссии 31 СМИ, было выдано 1633 аккредитационных удостоверения. В регионах было выдано 5512 удостоверений 1311 СМИ.

"Я думаю, что на выборах президента эти цифры будут больше", - уточнила Гришина.

Она отметила, что те аккредитационные удостоверения, которые выдавались для 10 сентября 2016 года, на данных выборах не будут действовать, хотя на некоторых дополнительных выборах, которые будут проходить весной, они будут работать. "Они будут действовать до следующего Единого дня голосования. На выборах президента мы установили особые аккредитационные удостоверения", - пояснила секретарь ЦИК.

По ее словам, само удостоверение представляет собой карточку размером с паспорт, на которой есть цветной логотип ЦИК.

"Начнем мы аккредитацию за 55 дней до дня голосования. До этого момента наш центр информатизации вместе с пресс-службами должны вывесить все документы и программу для подачи заявок на нашем сайте, и все регионы аналогичным образом вывесят свои документы", - сказала Гришина.

Она подчеркнула, что общероссийские СМИ могут подать заявки на аккредитацию как в ЦИК, так и в любую региональную комиссию, но ЦИКовская аккредитация будет действовать на всю Россию, а аккредитация, выданная в регионе, - на участки в соответствующем регионе.

"Региональные средства массовой информации подают заявки в региональные избиркомы", - заметила М.Гришина.

Она сообщила, что срок аккредитации в ЦИК заканчивается до 10 дней до дня голосования (до 7 марта), а в избирательных комиссиях субъектов - за три дня (до 14 марта).

Она напомнила, что для присутствия иностранных журналистов им достаточно аккредитации СМИ при МИД.