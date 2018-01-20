В ЦИК России передан второй список доверенных лиц Путина на выборах

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Избирательный штаб кандидата Владимира Путина передал в ЦИК для регистрации второй список доверенных лиц на выборах президента в марте 2018 года, сообщил "Интерфаксу" в субботу сопредседатель штаба, глава детского онкоцентра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

"Сотрудники аппарата штаба вчера вечером передали в Центризбирком список доверенных лиц, в который входит 159 человек", - сказал он.

По его словам, ЦИК на ближайшем заседании может рассмотреть вопрос об утверждении поданного списка. "Думаю, в понедельник будет все ясно, они (ЦИК - ИФ) должны их утвердить и вывесить на сайте", - отметил Румянцев.

Он не стал конкретизировать, кто именно вошел в список. "На последнем этапе этот список был в руках у кандидата, он должен его подписывать и у него есть право дополнять, исключать и так далее. Мы сами ждем (утверждения ЦИКом - ИФ)", - пояснил сопредседатель федерального штаба.

Накануне Румянцев сообщил журналистам, что вторая часть списка доверенных лиц готова для отправки в ЦИК. Всего в списки доверенных лиц Путина войдут более 400 человек, "представители всех слоев общества - от домохозяек до выдающихся деятелей культуры, науки, образования, медицины и так далее".

Ранее ЦИК зарегистрировал 259 человек в качестве доверенных лиц кандидата в президенты из 600 возможных по закону.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года, предвыборная кампания началась 18 декабря.

Действующий глава государства идет на очередные - четвертые для него - выборы президента как самовыдвиженец.