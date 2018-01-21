СКР возбудил уголовное дело по факту смерти школьника в Удмуртии

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Следователи управления СКР по Удмуртии возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в связи с обнаружением тела 11-летнего школьника в городе Воткинске, сообщает пресс-служба управления в воскресенье.

"По факту обнаружения тела 11-летнего школьника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне ночью от родителей мальчика в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что он не вернулся домой из школы. "В ходе незамедлительно организованных следователями регионального следственного управления СК России совместно с сотрудниками полиции розыскных мероприятий в садовом домике на территории города Воткинска было обнаружено тело ребенка без признаков жизни. По предварительным данным, причиной его смерти явилось переохлаждение", - сообщает пресс-служба.

В настоящее время правоохранительные органы принимают меры к установлению обстоятельств произошедшего.

"Проверяется информация о том, что погибший ребенок накануне случившегося употреблял в данном садовом домике спиртные напитки с двумя сверстниками, - говорится также в сообщении. - Их личности установлены, с ними работает следователь".

Ранее источник сообщал агентству об обнаружении тела 11-летнего школьника в одном из садоводческих массивов на территории удмуртского города Воткинска.