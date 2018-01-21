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Школьник насмерть замерз в Удмуртии

Есть обновление от 12:11

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Тело 11-летнего школьника обнаружено в одном из садоводческих массивов в удмуртском Воткинске, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, в воскресенье.

"В Воткинске найдено тело мальчика 11 лет на территории одного из садоводческих массивов. По предварительным данным, он замерз", - сообщил собеседник агентства.

В городских соцсетях сообщалось, что накануне днем мальчик вышел из школы и не вернулся домой.

Агентство "Интерфакс" пока не располагает комментариями правоохранительных органов относительно этой информации.

В ночь на воскресенье в Воткинске температура опускалась до -19°С.

Теги: Удмуртия
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