Школьник насмерть замерз в Удмуртии

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Тело 11-летнего школьника обнаружено в одном из садоводческих массивов в удмуртском Воткинске, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, в воскресенье.

"В Воткинске найдено тело мальчика 11 лет на территории одного из садоводческих массивов. По предварительным данным, он замерз", - сообщил собеседник агентства.

В городских соцсетях сообщалось, что накануне днем мальчик вышел из школы и не вернулся домой.

Агентство "Интерфакс" пока не располагает комментариями правоохранительных органов относительно этой информации.

В ночь на воскресенье в Воткинске температура опускалась до -19°С.