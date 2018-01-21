Керченская переправа возобновила прерванную штормом работу

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Движение паромов в Керченском проливе восстановлено после второго за день простоя из-за сильного ветра, сообщила компания-оператор переправы "Морская дирекция".

"Работа Керченской паромной переправы возобновлена и осуществляется по фактическим погодным условиям", - заявил оператор.

Ранее в воскресенье паромы не ходили порядка трех часов, около 13:00 по Москве "Морская дирекция" объявила об открытии переправы, однако спустя час разослала сообщение об остановке движения паромов.

Керченская переправа (порт "Крым" - порт "Кавказ") наряду с аэропортом "Симферополь" - главные транспортные артерии между полуостровом и остальной частью России. Паромы перевозят пассажиров, легковые и грузовые автомобили, а также железнодорожные вагоны.