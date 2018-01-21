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В МИД назвали идею появления миротворцев ООН в Донбассе попыткой "задушить" ЛНР и ДНР

До выполнения политической части Минских соглашений эту концепцию нельзя воплощать в жизнь, уверен Сергей Лавров

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Россия не против появления миротворцев ООН в Донбассе, но считает, что сначала должны быть выполнены Минские соглашения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В интервью газете "Коммерсантъ" глава МИД РФ напомнил содержание минских договоренностей, согласно которым необходимо провести амнистию, ввести в действие закон об особом статусе территорий на юго-востоке Украины, инкорпорировать его в конституцию и потом проводить выборы.

"Но когда нам говорят, что они все это сделают - проведут амнистию, дадут особый статус, организуют выборы, но сначала нужно отдать международным силам весь этот район, чтобы они там "заказывали бал", это не пройдет. Это "красная линия", и все это прекрасно понимают и вбрасывают такие предложения с очень негодными целями поспекулировать на теме миротворцев", - заявил министр.

Он подчеркнул, что если бы это зависело от России, миротворцы "давно бы появились" на этих территориях. "Мешает только одно: никто не хочет начинать конкретно обсуждать наши предложения, - сказал Лавров.

Нельзя "просто взять и выкинуть политическую часть Минских договоренностей", подчеркнул он.

"Обещание о том, что они потом будут выполнены, когда военная ооновская администрация возьмет под контроль всю эту территорию, сомнительно. Если авторы этой идеи уговорят Донецк и Луганск - ради Бога, пожалуйста. Именно это предусмотрено Минскими договорённостями и одобрено СБ ООН. Но я считаю, что те, кто продвигает такую концепцию, просто хотят задушить эти две территории", - сказал Лавров.

Теги: Россия, Украина, ЛНР, ДНР
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