Очередной циклон с ураганным ветром и метелями приблизился к Сахалину

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Весь Сахалин в среду днем окажется под влиянием очередного циклона, который принесет на побережье метели и ураганный ветер, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МЧС региона со ссылкой на управление Сахалингидрометслужбы.

Днем 24 и 25 января на территории Охинского, Ногликского, Александровск-Сахалинского, Поронайского, Тымовского, Углегорского, Смирныховского, Макаровского, Томаринского, Долинского районов прогнозируются метель, снижение видимости до менее 500 м, а также сильный ветер, ураганы на побережьях, говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на территории Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского районов и Южно-Сахалинск в эти дни также ожидается сильный ветер, метели.

Спасатели также предупреждают о лавинной опасности в горах юга и центральной части Сахалина. Они просят местных жителей в дни непогоды не покидать населенные пункты и не выходить в горы, а туристические группы, находящиеся на маршрутах, - переждать метели в подготовленных для этого местах.

Сахалин 9 января оказался под влиянием сразу нескольких циклонов, которые принесли ураганные ветры и сильные метели, бушевавшие на острове двое суток. В Южно-Сахалинске за два дня выпала почти месячная норма осадков, в городе был введен режим ЧС из-за сложностей с уборкой огромного количества снега. Во время метели около ста автомобилей застряли в снегу в Долинском районе Сахалина. Без энергоснабжения на юге Сахалина оказались около 7 тыс. человек.