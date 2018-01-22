Кировского начальника ГАИ задержали за мошенничество с КАМАЗами на 800 млн руб

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Начальник Управления ГИБДД Управления МВД России по Кировской области Александр Плотников в понедельник задержан в рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества при реализации грузовиков "КАМАЗ", сообщают в региональном управлении СКР.

По данным следствия, Плотников подозревается по статьям о мошенничестве в особо крупном размере, создании преступного сообщества и участие в нем, а также превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия.

Ранее в Кирове было возбуждено уголовное дело в отношении преступного сообщества, подозреваемого в мошенничестве при реализации "КАМАЗов" более чем на 800 млн рублей. По версии следствия, с 1 января 2014 года по 2 октября 2017 года подельники приобрели по заниженной стоимости 279 готовых к эксплуатации "КАМАЗов". При этом машины относились ко второму экологическому классу, то есть их реализация с целью эксплуатации на внутреннем рынке РФ запрещена.

После этого злоумышленники "внесли в паспорта транспортных средств недостоверные сведения об отнесении двигателей к четвертому экологическому классу и, не уплатив утилизационный сбор, обеспечили их государственную регистрацию".

279 КАМАЗов были незаконно проданы, покупателям был причинен ущерб в размере не менее 837 млн рублей.