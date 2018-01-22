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Кировского начальника ГАИ задержали за мошенничество с КАМАЗами на 800 млн руб

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Начальник Управления ГИБДД Управления МВД России по Кировской области Александр Плотников в понедельник задержан в рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества при реализации грузовиков "КАМАЗ", сообщают в региональном управлении СКР.

По данным следствия, Плотников подозревается по статьям о мошенничестве в особо крупном размере, создании преступного сообщества и участие в нем, а также превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия.

Ранее в Кирове было возбуждено уголовное дело в отношении преступного сообщества, подозреваемого в мошенничестве при реализации "КАМАЗов" более чем на 800 млн рублей. По версии следствия, с 1 января 2014 года по 2 октября 2017 года подельники приобрели по заниженной стоимости 279 готовых к эксплуатации "КАМАЗов". При этом машины относились ко второму экологическому классу, то есть их реализация с целью эксплуатации на внутреннем рынке РФ запрещена.

После этого злоумышленники "внесли в паспорта транспортных средств недостоверные сведения об отнесении двигателей к четвертому экологическому классу и, не уплатив утилизационный сбор, обеспечили их государственную регистрацию".

279 КАМАЗов были незаконно проданы, покупателям был причинен ущерб в размере не менее 837 млн рублей.

Уголовные дела прежних начальников кировского ГАИ

Полковник полиции Плотников был назначен начальником Управления ГИБДД УМВД России по Кировской области в декабре 2012 года. До этого, с 2008 года он занимал должность первого заместителя начальника областной Госавтоинспекции, а после отставки прежнего руководителя исполнял его обязанности.

При этом, как сообщалось, бывший глава кировской Госавтоинспекции Александр Усцов в январе 2012 года был задержан сотрудниками УФСБ по Кировской области при получении взятки в 10 тыс. рублей за выдачу государственного регистрационного номера автомобиля, содержащего идентичные буквенные обозначения "ттт". После этого он подал рапорт об отставке.

После него временно исполняющим обязанности начальника областного УГИБДД был назначен Андрей Бахтин, в отношении которого было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, а затем его прекратили за отсутствием состава преступления. Когда Бахтин вышел на пенсию, вместо него врио начальника кировской Госавтоинспекции был назначен Плотников.

Теги: ГИБДД, ГАИ, Киров, КАМАЗ
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