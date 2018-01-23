Иркутский облизбирком признал бюллетени в поддержку Грудинина незаконной агитацией

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Избирком Иркутской области признал незаконным агитационным материалом обнаруженные в областном комитета КПРФ бюллетени в поддержку выдвиженца в президенты РФ от коммунистов Павла Грудинина.

"Рабочая группа установила, что бюллетень не является СМИ и не оплачивался из избирательного фонда кандидата на пост президента РФ от КПРФ Павла Грудинина. При этом он содержит предвыборную программу Грудинина и информацию о его выдвижении. Поэтому бюллетень признан незаконным агитационным материалом. В правоохранительные органы направлено представление о пресечении его распространения в регионе", - сообщила пресс-секретарь облизбиркома Алена Сабирова агентству "Интерфакс".

Кабинет с тиражом информационного бюллетеня "Правда" был опечатан полицией во вторник в областном парткоме, проинформировал агентство секретарь обкома КПРФ Владимир Примачек.

"Когда мы сегодня утром пришли на работу, то обнаружили, что опечатаны все три кабинета обкома КПРФ в здании "Дома партий" на улице Российской. Два кабинета мы открыли и сейчас в них находимся. Один кабинет, в котором хранятся различные информационные материалы, в том числе бюллетень "Правда" Центрального комитета КПРФ, остается закрытым и взят под охрану полицией", - сказал Примачек.

По его словам, в адрес обкома поступило письмо прокуратуры о недопустимости распространения незаконных агитационных материалов.

"Из письма прокуратуры за подписью исполняющего обязанности прокурора Иркутской области А.Б.Воронина следует, что наши кабинеты были опечатаны полицией для исполнения распоряжения председателя Избирательной комиссии Иркутской области по недопущению распространения незаконной агитации", - отметил Примачек.

В настоящее время обком КПРФ охраняют два поста полиции.

"Одни в штатском стоят внутри здания, другие в форме дежурят снаружи", - сказал Примачек.

Агентство пока не располагает комментариями Главного управления МВД по региону и прокуратуры.

Ранее сообщалось, что избирком Новосибирской области признал агитационным информационный бюллетень "Правда", посвященный кандидату на пост президента РФ от КПРФ Павлу Грудинину, тираж которого был изъят полицией в Новосибирске в конце минувшей недели.

"Единогласно члены областного избиркома признали, что информационный бюллетень "Правда", не являющийся средством массовой информации, содержит признаки предвыборной агитации, был изготовлен с нарушением требований законодательства и не подлежит распространению", - говорится в сообщении новосибирского облизбиркома.

Очередные выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года. О намерении участвовать в них в качестве кандидата-самовыдвиженца заявил действующий глава государства Путин. Первым зарегистрированным кандидатом в президенты РФ стал лидер ЛДПР Жириновский. Также зарегистрирован кандидат от КПРФ директор "Совхоза имени Ленина" Грудинин.