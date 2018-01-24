В ЦИК обещали "быстро и оперативно" реагировать на участие детей в избирательной кампании

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Глава ЦИК РФ Элла Памфилова предостерегла участников выборов от использования несовершеннолетних в избирательной кампании.

"Ни в коем случае нельзя использовать наших детей в избирательной кампании. Будем реагировать на это быстро и оперативно", - сказала Памфилова на заседании Центризбиркома в среду.

Член ЦИК Евгений Шевченко в свою очередь сообщил, что в ЦИК поступила жалоба на агитацию, в которой фигурировали школьники Тамбовской области. По его словам, на сайте карты нарушений были выложены ролики из соцсети, на которых школьники стояли с плакатами, на которых был хэштэг за одного из кандидатов в президенты.

Как сообщил председатель избиркома Тамбовской области Андрей Офицеров, материалы на сайте разместили сами школьников в рамках всероссийской акции.

"Школьники делали это самостоятельно, без принуждения. Сейчас ролики удалены. Я поручил более тщательно отслеживать деятельность несовершеннолетних в период избирательной кампании", - пояснил Офицеров.

При этом он отметил, что после опубликования на сайте организации "Голос" сообщений об акции "в адрес школы и ребят начали приходить сообщения некорректного содержания и угрозы". "Администрация школы направила соответствующее заявление в правоохранительные органы", - добавил председатель региональной комиссии.

Ранее сопредседатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц в эфире "Эхо Москвы" сообщил , что школьников в Тамбовской области привлекли к агитации за кандидата Владимира Путина. В частности, на роликах несовершеннолетние учащиеся держат в руках таблички с надписью "‪#‎РоссииНуженПутин". Мельконьянц напомнил, что согласно российскому закону, привлечение к агитации лиц младше 18 лет противоречит закону.