ЦИК зарегистрировала Павла Грудинина кандидатом в президенты РФ

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала в качестве кандидата на президентских выборах директора "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина, выдвинутого КПРФ.

Как передает корреспондент "Интерфакса", таким образом, он стал вторым кандидатом, который был официально зарегистрирован Центральной избирательной комиссией. 29 декабря ЦИК зарегистрировала кандидатом в президенты лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Сам кандидат отметил, что всегда все кандидаты от КПРФ "участвовали в выборах честно", и пообещал вести избирательную кампанию без нарушений.

"Я много читаю в прессе, что кто-то чем-то недоволен, но я убежден, что действия ЦИК - это действия, соответствующие закону", - сказал Грудинин.