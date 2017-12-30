"Роскосмос" подвел итоги работы за 2017 год

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Роскосмос" в 2017 году осуществила два десятка успешных запусков в интересах государственных и частных заказчиков, сообщает пресс-служба организации.

"В 2017 году процент аварийности запусков снизился по сравнению с 2016 годом на 0,2%; по сравнению с 2015 годом - на 2,1%, составив в 2017 году 4,8%", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в 2017 году "Роскосмос" осуществил 20 успешных пусков в интересах государственных и коммерческих заказчиков с космодромов Байконур, Плесецк и из Гвианского космического центра (Куру).

По программе Международной космической станции (МКС) "Роскосмос" выполнил семь пусков - четыре запуска транспортных пилотируемых кораблей "Союз МС" и три запуска транспортных грузовых кораблей "Прогресс МС".

"В 2017 году установлен российский рекорд по одновременному запуску 73 космических аппаратов (КА) с доставкой на три разные орбиты - с космодрома Байконур с использованием ракеты-носителя (РН) "Союз-2.1а" с разгонным блоком (РБ) "Фрегат" был успешно осуществлен запуск КА "Канопус-В-ИК" и попутной полезной нагрузки", - сообщает "Роскосмос".

На КА "Канопус-В-ИК" впервые установлена отечественная целевая аппаратура, позволяющая получать изображения поверхности Земли не только в видимом, но и в инфракрасном диапазоне спектра, что дает возможность обнаруживать даже небольшие очаги пожаров в широкой полосе захвата.

Проблемы

Между тем в конце ноября произошла авария при запуске ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и космическим аппаратом "Метеор-М" №2-1, который был выполнен с космодрома Восточный 28 ноября. РН отработала без замечаний, однако сбой произошел в разгонном блоке, из-за чего спутник был утрачен.

В декабре проблемы возникли и при запуске ангольского спутника связи "Ангосат". Он был выведен на орбиту ракетой "Зенит", которая стартовала с космодрома Байконур в 22.00 по Москве 26 декабря. После восьми минут штатного полета от ракеты отделился разгонный блок "Фрегат", который вывел спутник на расчетную орбиту в 06.55 по Москве 27 декабря. Позже стало известно, что с борта спутника перестала поступать телеметрия.

Предприятие-изготовитель аппарата РКК "Энергия" признало потерю связи с аппаратом. С утра 27 декабря до вечера 28 декабря специалисты пытались установить связь с аппаратом на орбите. Позднее с отказавшим спутником "Ангосат" удалось провести сеанс связи, получена новая телеметрическая информация, которая показывает, что все параметры бортовых систем аппарата в норме.

Космический аппарат был создан в РКК "Энергия" в интересах Анголы на основе новой служебной платформы, состоящей из компонентов российского производства, его масса составляет 1,647 тонны.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что аварийные космические пуски являются следствием системных ошибок в управлении "Роскосмоса".

"Системные ошибки в управлении в руководстве госкорпорации", - сказал Д.Рогозин, комментируя ситуацию в "Роскосмосе" в интервью каналу "Россия-24".

"Большие надежды мы связывали с тем, что выходим в безаварийные годы, но в конце прошлого года - авария, в этом году - 20 пусков успешных, а один аварийный", - отметил вице-премьер.

Он подверг критике руководство госкорпорации "Роскосмос" за то, что оно не уделяет в должной мере внимания омоложению кадров. По его данным, в "Росатоме" и оборонно-промышленном комплексе в среднем число работников моложе 35 лет составляет 30%. "В Роскосмосе этот показатель составляет где-то 18,5%", - сообщил вице-премьер.

"Омоложение кадров идет очень сложно", - констатировал он.

"Есть системные ошибки в управлении в руководстве госкорпорации", - признал вице-премьер.