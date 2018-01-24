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Шесть человек госпитализированы из-за отравления в подмосковном общежитии

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Шесть человек отравились в подмосковном общежитии при обогреве закрытого помещения дизельной тепловой пушкой.

"В общежитии в подмосковном поселке Новоивановское Одинцовского района жильцы обогревали закрытое помещение дизельной тепловой пушкой. Часть из них получило отравление парами солярки. Пострадавшие госпитализированы в местную больницу", - сообщили "Интерфаксу" в Центральном региональном центре МЧС РФ.

Источник в экстренных службах уточнил, что пострадали шесть человек, погибших нет.

Ранее осведомленный источник сообщил, что в общежитии в подмосковном поселке Новоивановское произошло массовое отравление людей неизвестным газом. По его данным, речь может идти о пятидесяти пострадавших.

Теги: Подмосковье, Новоивановское
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