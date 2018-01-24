Мизулина предложила поручить охрану школ Росгвардии

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Российские школы должны охраняться силами Росгвардии, заявила сенатор Елена Мизулина.

"Я считаю, что охранять школы должна Росгвардия. У них отбор кадров очень жесткий. Если и доверять охрану школ, то только государственным службам", - сказала Мизулина в среду на заседании возглавляемой ею комиссии Совета Федерации по совершенствованию семейного кодекса. Слова сенатора приводит ее пресс-служба.

Как отмечается в сообщении, на заседании комиссии обсуждались последние случаи нападения в российских школах.

"После трагедий в школах Бурятии и Пермского края возникает вопрос о том, кто обеспечивает безопасность школ. Не все школы имеют достаточную охрану. В одних школах она есть, в других - нет. Кто эти люди из частных охранных предприятий, работающие в школах? И где их работа, если детей собой защищает учительница (как в Перми)?" - заявила Мизулина.