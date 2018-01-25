Детский омбудсмен попросила не делать бункеры из школ

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что в школах нужна не вооруженная охрана, а тревожные кнопки, система контроля на входе и работа психологов с самими школьниками.

"Я считаю, что из школы бункеры делать не нужно. Должна быть обеспечена разумная безопасность, как минимум, закрытые контуры, как минимум, должны работать кнопки", - сказала Кузнецова журналистам в четверг.

Она добавила, что "вооруженной охраны в школах, конечно, быть не должно".

По словам Кузнецовой, проблема безопасности в школах не решается одним точечным решением - речь должна идти "о целом комплексе работ на эту тему". В частности, должен рассматриваться вопрос не только доступа в школы, но и работы со школьниками, возвращения в школы психологических служб.

Накануне сенатор Елена Мизулина предложила поручить охрану школ Росгвардии.

На прошлой неделе произошло два крупных нападения подростков на школы - в Перми и Улан-Удэ.

Утром 19 января ученик 9 класса школы №5, расположенной в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ, с топором напал на учеников 7 класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. В результате пострадали 7 человек. Нападавший заключен под стражу.

Инцидент в школе N127 в Перми произошел утром 15 января. По данным СКР, двое подростков нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Кроме того, они ударили ножами друг друга. В результате нападения пострадали 15 человек, из них 12 были госпитализированы. Возраст пострадавших детей - от 10 до 12 лет.