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Второго обвиняемого в нападении на школу в Перми выписали из больницы

Есть обновление от 12:28

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Подросток, обвиняемый в покушении на убийство учеников и учителя пермской школы №127, выписан из городской клинической больницы №4, сообщил агентству "Интерфакс" главврач медучреждения Андрей Ронзин в среду.

На вопрос о том, передан ли подросток после выписки правоохранительным органам, собеседник агентства ответил утвердительно. В свою очередь в пресс-службе Пермского краевого суда агентству сообщили, что в суд поступила апелляционная жалоба об изменении меры пресечения. Комментировать содержание жалобы сотрудник пресс-службы отказался.

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В канцелярии суда агентству рассказали, что суд в среду рассмотрел апелляционную жалобу и оставил меру пресечения прежней. Источник в правоохранительных органах региона сообщил агентству, что ситуация с мерой пресечения по этому подростку аналогична ситуации с первым обвиняемым, и он тоже будет переведен в СИЗО.

Официальным подтверждением этой информации агентство "Интерфакс" пока не располагает.

Ранее со ссылкой на краевую прокуратуру сообщалось, что Мотовилихинский райсуд Перми удовлетворил ходатайство следствия об аресте на два месяца двоих подростков, обвиняемых в покушении на групповое убийство учеников и учителя школы №127 в Перми.

Во вторник из ГКБ №4 в удовлетворительном состоянии был выписан первый подросток. После выписки его перевели в один из следственных изоляторов Пермского края.

Происшествие в школе

Инцидент в школе №127 в Перми произошел утром 15 января. По данным СКР, двое подростков нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Кроме того, они ударили ножами друг друга. В результате нападения пострадали 15 человек, из них 12 были госпитализированы. Возраст пострадавших детей - от 10 до 12 лет. Больше всех пострадала учительница - она поступила в реанимацию городской клинической больницы №4 в крайне тяжелом состоянии. По данным регионального детского омбудсмена Светланы Денисовой, женщина получила 17 ножевых ранений, защищая школьников.

Напавшим на школьников и учительницу 16-летним подросткам грозит до семи лет лишения свободы. Со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона сообщалось также, что помимо уголовного дела по статье "покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору", следователи также возбудили дело о халатности.

По распоряжению министра образования РФ Ольги Васильевой ученики, чей класс подвергся нападению, отдохнут в международном детском центре "Артек". Там же отдохнут дети пострадавшей учительницы. Кроме того, краевые власти распорядились выплатить пострадавшим около 3 млн рублей в качестве материальной помощи.

Глава Пермского края Максим Решетников предложил наградить учителя школы медалью "За отвагу". В интернете появилась петиция о присвоении учительнице звания Героя РФ и награждении ее медалью "Золотая Звезда"

Теги: Пермь
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