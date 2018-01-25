Британский самолет провел оперативную разведку у рубежей РФ на юге Балтики

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Военный самолет британских Королевских ВВС Sentinel R1 в среду провел многочасовой разведывательный полет вблизи сухопутных и морских границ Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их информации, британский разведчик с бортовым номером ZJ690 и позывным RRR7360, который поднялся с авиабазы Уоддингтон в Англии, курсировал вблизи южной границы Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши, у ее побережья на Балтике, а также у северных границ области в небе над Литвой. Разведывательный самолет Британских Королевских ВВС совершал полет на высоте 13 тыс. метров.

Согласно открытым данным, основной задачей данного типа самолета является сбор информации о противнике, отслеживание его перемещений и передача её оперативным структурам командования вооруженных сил.

Как сообщалось, во вторник самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления британских Королевских ВВС E3 Sentry AWACS с бортовым номером ZH104 и позывным NATO31, который поднялся с авиабазы Уоддингтон в Англии, также совершил разведывательный полет вблизи Калининградской области. По имеющимся данным, он кружил вблизи ее южных границ, находясь в воздушном пространстве Польши.